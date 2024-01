«Гражданская идея» отвечает на обвинение Папуашвили о распространении антикитайских высказываний

Неправительственная организация «Гражданская идея», которая последние несколько лет наблюдает за деятельностью Китая в Грузии, отреагировала на резкую критику организации и ее основательницы Тинатин Хидашели со стороны председателя Парламента Шалвы Папуашвили. Критика усилилась после того, как «Гражданская идея» опубликовала 18 января статью под заголовком «Капля в море – китайские инвестиции в Грузию».

Статья, основанная на статистических данных, содержит информацию о прямых иностранных инвестициях из Китая. Она подчеркивает «минимальное» количество китайских инвестиций и отмечает, что «совершенно очевидно полное фиаско властей на пути привлечения китайских инвестиций, особенно когда говорят о большом интересе и «неизмеримо углубляющихся» отношениях». По официальным данным, китайские инвестиции значительно сократились с момента удвоения до 221 млн долларов США в 2014 году. В документе отмечается, что по статистическим данным 2011-2022 годов, с 2015 года Китай даже не вошел в десятку крупнейших инвесторов Грузии.

В день публикации ответного письма глава Парламента Шалва Папуашвили раскритиковал Тинатин Хидашели и отметил, что она позиционирует себя как эксперт по Китаю и при этом использует «враждебную риторику» в отношении Китая. По словам Папуашвили, организацию Хидашели финансирует тайваньская неправительственная организация «Тайваньский фонд демократии», которая, по его предположению, преднамеренно пытается разжечь антикитайские настроения в Грузии.

Папуашвили призвал СМИ поинтересоваться у Хидашели ее взглядами на территориальную целостность Китайской Народной Республики и по поводу Тайваня. Он выразил обеспокоенность тем, что Хидашели, которая является бывшим министром обороны и имела доступ к секретной информации, «занята лоббированием этой темы, лоббированием антикитайских идей».

В ходе интервью Папуашвили также подчеркнул важность проваленного Парламентом Закона об «иностранных агентах», который был направлен на регистрацию неправительственных организаций и средств массовой информации, работающих с иностранным финансированием, в качестве «агентов иностранного влияния». По его словам, такие случаи, как с Хидашели, были именно тем, что имело в виду правительство «Грузинской мечты», когда инициировало законопроект в феврале 2023 года, поскольку, по его словам, иностранные структуры используют неправительственные организации для влияния на внутреннюю политику.

20 января Папуашвили говорил о важности китайско-грузинских отношений на брифинге, где раскритиковал местные неправительственные организации. Он еще раз выразил обеспокоенность вовлеченностью политиков в неправительственный сектор, которые, по его словам, занимаются политической пропагандой, назвав в числе прочих «Гражданскую идею».

Папуашвили заявил: «Грузия заинтересована в Среднем коридоре, Шелковом пути… и прямо сейчас у нас есть возможность использовать этот коридор». Товары, перемещающиеся между Китаем и Европой, должны проходить через Грузию. Люди, которые выступают против этого, какие интересы и финансирование стоят за этими людьми? Факт, что каждый, кто разжигает антикитайские настроения в Грузии, направлен на срыв стратегически важных проектов Грузии, на превращение Грузии в тупик, а не в коридор».

Другие депутаты от правящей партии также присоединились к Папуашвили и подчеркнули «антигосударственный» характер «Гражданской идеи». В течение следующих трех дней проправительственные СМИ широко освещали эту тему, в том числе 14-минутный сюжет на телеканале «Имеди», в котором критиковали «Гражданскую идею» и обсуждали будущее участие Китая в Грузии, включая такие проекты, как новый международный аэропорт и морской порт Анаклия.

«Гражданская идея» утверждает, что она неоднократно указывала на недостаточную осмотрительность властей Грузии в отношениях с Китаем, критикуя их политику закупок, благоприятствующую дискредитировавшим себя китайским компаниям, которые «не могут завершить проекты вовремя и в рамках первоначально утвержденных бюджетов».

В организации заявляют, что статья, которая вызвала критику со стороны главы Парламента, основана «только на статистических данных без дополнительных пояснений и интерпретаций», и добавляют, что критика направлена ​​на дискредитацию их работы.

Организация рассматривает недавние нападения на ее деятельность, как превентивную меру, прежде чем правительство объявит о более крупных стратегических проектах. Она подчеркивает сомнительный характер «интенсивности общения между представителями правительства и Парламента с Пекином», особенно в контексте потенциального участия Китая в проекте Анаклия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)