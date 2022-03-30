Фейсал Фадиль Аль-Ибрагим и Ираклий Гарибашвили. Фото: пресс-служба правительства Грузии
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Министр экономики Саудовской Аравии встретился с Ираклием Гарибашвили

30/03/2022 - 18:33
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня встретился с министром экономики и планирования Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Фадиль Аль-Ибрагимом.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, стороны обсудили экономические отношения, а также продолжающиеся боевые действия в Украине и вызовы безопасности в восточноевропейском регионе.

На встрече обсуждались перспективы углубления экономического сотрудничества, а также возможность создания совместного экономического комитета по сотрудничеству между Грузией и Саудовской Аравией.

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30/03/2022 - 18:33
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