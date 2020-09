Минобороны Грузии закупило у Испании беспилотные летательные аппараты

По сообщению Министерства обороны Грузии от 28 сентября, ведомство закупило у испанских партнеров системы беспилотной разведки, модернизировало существующие старые летательные аппараты и обеспечило переподготовку персонала.

«Обновление и закупка беспилотных разведывательных систем значительно повысит обороноспособность Грузии», — заявили в Минобороны.

По той же информации, министр обороны Ираклий Гарибашвили осмотрел испанские системы беспилотной разведки на авиабазе в Марнеули и присутствовал на демонстрационном полете.

Одна из моделей беспилотного летательного аппарата (Alpha 800 UAV), которая была закуплена министерством, оказалась в центре внимания после того, как испанский производитель сообщил, что израильские официальные лица передали ее премьер-министру России Дмитрию Медведеву в ноябре 2016 года. По мнению испанской стороны, это было равносильно передаче сенситивных технологий.

