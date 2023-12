Гаглоев планирует производить БПЛА в оккупированном Цхинвали

Less than a minute

4 Less than a minute

Де-факто власти оккупированного Цхинвальского региона планирует производить беспилотные летательные аппараты, – заявил лидер оккупированного региона Алан Гаглоев на итоговой пресс-конференции 28 декабря. По словам Гаглоева, их БПЛА будут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Гаглоев также отметил, что первая группа специалистов сейчас проходит курсы по вождению и сборке дронов в России, а когда они вернутся в регион, «смогут обучать работе с беспилотниками».

С учетом опыта войны России против Украины, «где успешно используются различные виды БПЛА, мы понимаем, что необходимо усиливать наши Вооруженные силы беспилотной авиацией и мы это обязательно будем делать», – добавил Гаглоев.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)