Координационный совет «Открытого управления Грузия» поддержал проект Плана действий на 2024-2025 годы

Администрация правительства Грузии, как координирующий органа реформы открытого управления, провела Межведомственного координационного совета открытого управления Грузии на высоком уровне, на котором был рассмотрен и поддержан проект Плана действий открытого управления Грузии на 2024-2025 годы.

По сообщению Администрации правительства, заседание совета открыли глава Администрации правительства, председатель совета Реваз Джавелидзе, глава миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Джон Пеннелл и глава направления демократического управления Программы развития ООН (ПРООН) в Грузии Гиги Брегадзе.

Проект Плана действий, который будет одобрен правительством Грузии в ближайшее время, включает в себя 10 инициатив и его цель – улучшить качество доступа к информации и прозрачности, укрепить механизмы подотчетности государственных органов перед общественностью, и расширить возможности для вовлеченности. Проект плана также предусматривает вовлечение нескольких муниципалитетов в процесс открытого управления.

В заседании Совета участвовали высокопоставленные представители как государственных ведомств, так и местных неправительственных и международных организаций.

USAID заявил, что поддерживает правительство и гражданское общество Грузии в совместной работе над укреплением управления и лучшим удовлетворением повседневных потребностей граждан, независимо от того, живут ли они в больших, маленьких городах или сельской местности.

«USAID готов поддержать реализацию этих стремлений, поздравляет Совет с поддержкой Плана действий OGP и содействует инклюзивному процессу реализации этого плана», – говорится в заявлении.

Заседание Совета Открытого управления Грузия состоялось при поддержке проекта USAID по государственному управлению и Программы развития ООН (ПРООН) – «Продвижение реформы государственного управления в Грузии».

В начале этого года были высказаны опасения, что Грузия не следовала процессу OGP в течение двух циклов Плана действий, не представив планы действий на 2021-2023 и 2022-2024 годы, и поэтому, в соответствии с политикой OGP, Грузия будет подлежать проверке Подкомитета по критериям и стандартам OGP (C&S). Процесс проверки включает тщательное изучение и поддержку со стороны C&S, Подкомитета поддержки и Руководящего комитета для решения проблем, из-за которых Грузия подверглась проверке. Чтобы избежать объявления бездействующей, Грузия должна представить новый план действий до 31 декабря 2023 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)