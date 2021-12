НПО обеспокоены приостановкой реформ открытого управления

Восемь неправительственных организаций (НПО) сегодня выразили озабоченность «продолжающимся бездействием» правительства Грузии, в результате чего более двух лет приостановлен процессе открытого управления в Грузии.

Восемь организаций, участвующих в процессе Партнерства открытого управления (OGP), включая «Международную прозрачность – Грузия» и Ассоциацию молодых юристов Грузии, заявили, что Грузия «грубо нарушает как принципы Декларации открытого управления, так и ценности OGP».

Отметив, что «в течение двух лет страна не спланировала и не проводила никаких реформ в рамках OGP», организации призвали власти восстановить и обеспечить эффективное участие гражданского общества в процессе открытого управления. «В противном случае всем станет ясно, что процесс открытого управления, его миссия и ценности больше не являются приоритетом для правительства Грузии», — заявили они.

Они также призвали Международный секретариат OGP принять активное участие в разрешении «этого затяжного кризиса».

Организации напомнили, что «явный кризис» процесса открытого управления в стране обостряется с 2018 года после того, как Министерство юстиции, которое занималось координацией процесса, проигнорировало значительную часть предложений неправительственного сектора. После обращения НПО координация процесса открытого управления была передана от Министерства юстиции в Администрацию правительства Грузии под руководством Международного секретариата Партнерства открытого управления.

Согласно заявлению, правительство, которое взяло обязательство «превратить процесс фасадного сотрудничества в реальный процесс совместного творчества», создало новый формат — Межведомственный координационный совет открытого управления, в котором неправительственные организации пользуются правом совещательного голоса.

Однако, по заявлению НПО, спустя почти два года после его создания в феврале 2020 года заседания совета не проводились. Они также отметили, что в 2020-2021 годах правительство Грузии формально дважды пыталось возобновить процесс.

«В результате Грузия не сможет ничего представить на Саммите Открытого управления, намеченном на 13-17 декабря 2021 года», — заявили в организации.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)