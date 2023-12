Лидерам Консервативного движения предъявлены обвинения за сожжение флагов ЕС

Вечером 22 декабря лидеры пророссийского «Консервативного движения» Зураб Махарадзе и Ираклий Мартыненко сняли флаг Евросоюза, установленный у здания Мэрии Тбилиси, и сожгли его на месте. Видео, запечатлевшее этот факт, было опубликовано на сайте пропагандистского СМИ «Альт-Инфо». На видео не видно никакого сопротивления со стороны охраны Мэрии.

23 декабря Ираклий Мартыненко был оштрафован на 1000 лари по части первой статьи 174-18 прима Кодекса об административных правонарушениях за сожжение флага Евросоюза.

Что касается Зураба Махарадзе, который ранее уже совершал такое же действие, против него возбуждено административное дело по части второй статьи 174-18 прима, подразумевающей повторное совершение одного и того же деяния.

Обвиняемые выразили солидарность с Лашей Шарухия, которому 21 декабря избрали предварительное заключение в качестве меры пресечения за то, что снял и сжег флаг Евросоюза, установленный возле здания Мэрии города Мцхета (ст. 187 УК Грузии, которая касается нанесения ущерба чужому имуществу путем поджога или иным общеопасным способом и предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет).

После того, как видео действий Шарухия было опубликовано, его задержание опротестовали несколько грузинских священников, которые также сожгли флаг ЕС. 23 декабря «Альт-Инфо» опубликовало кадры, на которых видно, что граждане сжигают флаг Евросоюза в поддержку Шарухия, что сопровождается оскорбительными высказываниями в адрес Евросоюза.

В марте этого года, после прошедших 7-8 марта преимущественно проевропейских митингов против закона об иноагентах, лидер Консервативного движения Зураб Махарадзе и некоторые его соратники сняли флаг ЕС, установленный возле здания Парламента, и сожгли это. Им было предъявлено обвинение в административном правонарушении и их оштрафовали на 1000 лари каждого.

