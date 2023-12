ОВГ закрыл телепередачи по причине изменений в правилах финансирования

В заявлении Общественного вещателя Грузии от 16 декабря говорится, что на канале полностью закрываются программа «Телешкола» и сем телепередач, и призыва не политизировать этот вопрос.

По заявлению телекомпании, с поправками, внесенными в Закон «О вещании», изменилась модель финансирования и правила вещания. «Существующая данность ставит организацию перед новой реальностью, которая обязана, с одной стороны, поддерживать непрерывное вещание, выполнять обязательства по содержанию, а с другой стороны, изменять запланированные программы с учетом новых обстоятельств», – говорится в заявлении Общественного вещателя. В качестве одной из причин телекомпания называет капитальные затраты, связанные с переездом в новое здание.

15 декабря Парламент Грузии принял законопроект «О внесении изменений в Закон «О вещании»», согласно которому, начиная с 2026 года, финансирование вещателя будет рассчитываться на основе данных о трудоустроенных лицах, опубликованных Службой статистики. В частности, финансирование Общественного вещателя будет осуществляться за счет суммы, полученной в результате умножения численности трудоустроенных физических лиц в предыдущем году и коэффициента финансирования бюджета Общественного вещания – 64 лари. Кроме того, сокращение объема финансирования Общественного вещателя будет возможно только с одобрения Попечительского совета.

Заявив, что все передачи «одинаково ценны, качественны и важны», Общественный вещатель поясняет, что реструктуризация была спланирована с учетом финансовых изменений и «по-разному затронет все проекты, а также каждого сотрудника организации».

«Мы считаем категорически неприемлемым политизировать вопрос вокруг какой-либо передачи», – говорится в заявлении Общественного вещателя.

В результате решения Общественного вещателя будут закрыты следующие передачи:

«Телешкола» — образовательный канал, где учителя проводят настоящие школьные уроки онлайн;

«Код дня» – телепередача на культурные и междисциплинарные темы;

«Невыносимая легкость Горгиладзе» – ведущий довольно популярной программы Давид Горгиладзе предлагал зрителям интервью с известными лицами;

«Ферма» — телешой, посвященная сельскохозяйственной тематике;

«Свободное видение с Георгием Гвимрадзе» — политическое шоу с участием грузинских политиков, в основном из правящей партии и редко из оппозиционных партий;

«Гопля, мы живем» — телепередача, посвященная кино и театру;

«С Натальей и Датуной» – музыкальное шоу;

«Мужчины Play» – наряду с программой Горгиладзе «Мужчины Play» было одним из самых известных шоу юмористического содержания.

