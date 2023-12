НПО начинают новый проект, чтобы содействовать интеграции Грузии в ЕС

8 декабря состоялась презентация проекта «Единая Грузия за Европу», целью которого является содействие интеграции Грузии в ЕС с широким привлечением общественности и сотрудничеством с ним. Инициаторами проекта являются Фонд Конрада Аденауэра (KAS), Фонд «Открытое общество Грузии» (OSGF), Центр исследований экономической политики (EPRC) и Дом свободных журналистов (IJH).

Проект продлится 33 месяца, его бюджет составит около 3 миллионов евро. Проект, который охватывает все регионы Грузии, направлен на укрепление демократии и свободы выражения мнений; укрепление гражданского общества, молодежи, СМИ и бизнеса; юридическую поддержку местных активистов. Целью проекта также является инициирование высококачественных исследований и общественного диалога, а также повышение осведомленности о ЕС и вопросах интеграции ЕС в грузинском обществе и международном сообществе.

Активности проекта включают: разработку теневых и мониторинговых отчетов по национальной политике и политике ЕС; экспертные дискуссии и дебаты с участием европейских аналитических и исследовательских институтов; проведение конференции на высоком уровне по интеграции Грузии в ЕС; вовлечение различных заинтересованных сторон; создание коалиции и сети; создание региональных гражданских советов и медиа-коалиции для интеграции в ЕС; создание молодежных лагерей ЕС для молодежи из регионов Грузии, медиа-коммуникацию с общественностью.

Начало проекта приветствовал посол Федеративной Республики Германия в Грузии Петер Фишер. Выступая на презентации, он подчеркнул, что Германия хочет видеть Грузию в Евросоюзе. Он рассказал о важности реформ и ценностей на пути к вступлению в Евросоюз.

Говоря о реформах, посол заявил, что когда его спрашивают, что следует сделать Грузии, чтобы добиться успеха на пути к вступлению в Евросоюз, он всегда указывает на рекомендации и приоритеты, выдвинутые Еврокомиссией. Говоря о важности ценностей, он напомнил о разногласиях между Венгрией и Евросоюзом и отметил, что Венгрия хочет, чтобы Евросоюз прекратил выделять средства, и подчеркнул, что это урок для Грузии, чтобы она «мудро выбирала друзей».

