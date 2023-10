В интервью CBS News 29 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия использует тактику «гибридной войны», чтобы проверять почву в Грузии. Она также заявила, что если Евросоюз не удовлетворит заявку Грузии, это будет большой победой для России.

Говоря о потенциальных рисках, которые представляют собой российские иммигранты в Грузии, президент отметила, что «очень нервно, когда в твоей стране есть люди, говорящие на языке врага, и их вера в то, что будто они дома. Они ведут себя и считают так, как будто они у себя дома. Поэтому есть четкая линия, и эту линию необходимо соблюдать, чтобы в будущем не происходило инцидентов, которые позволили бы России использовать свою излюбленную доктрину защиты русскоязычных граждан».

На вопрос, почему Грузия не отказывает во въезде гражданам России, Саломе Зурабишвили ответила: «Этот вопрос принадлежит властям… К сожалению, у меня нет на это полномочий».

Говоря о властях Грузии, журналист отметил, что премьер-министр, похоже, не хочет вступать в Евросоюз, на что президент Зурабишвили ответила: «Это вопрос, который интересует все население – действительно ли они этого хотят, или это просто слова».

Президент Саломе Зурабишвили также ответила на вопрос, достаточно ли Запад и США поддерживают Грузию в данный момент. Она сказала, что так не думает. «Я приведу один конкретный пример. Я уже пять лет являюсь президентом, и до сих пор мне не удалось ни встретиться ни с президентом, ни с вице-президентом, ни даже поговорить по телефону… Я понимаю, что есть более насущные вопросы. Но я думаю, что необходимо больше публичного признания».

Когда репортер спросил его, о каком признании она говорит, президент объяснила, что она имела в виду тот факт, что США «поддерживают наш статус кандидата в Евросоюзе». Я знаю, что это формулировка, которую США используют со своими европейскими партнерами, но повторение ее на самом высоком уровне было бы важно для населения Грузии».

