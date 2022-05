Гражданский сектор обращается с письмом к президенту Еврокомиссии

Основатели новой гражданской инициативы «Сделай шаг к Европе» написали открытое письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой поддержать «заявку Грузии на получение статуса кандидата в члены ЕС».

В обращении от 31 мая говорится, что все «поколения людей в Грузии» надеются, что решение Еврокомиссии о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС «приблизит нас на один шаг к ЕС».

«Предоставление статуса кандидата (Грузии) станет признанием европейских устремлений грузинского народа и ускорит прогресс страны во всех важных направлениях», — заявили они.

По словам основателей инициативы, «европейский путь страны — это вопрос широкого общественного согласия» и «подавляющее большинство грузин твердо убеждены, что место их страны — в европейской семье свободных государств».

«Европейская интеграция Грузии по-прежнему пользуется гораздо большей поддержкой, чем любая отдельная партия, лидер, учреждение или политическая программа», — говорится в заявлении.

«Сегодня, в эпоху, полную опасностей и неопределенностей, когда рождается совершенно новый мир — сама идея Европы, ее пути к миру, демократии, процветанию и достоинству каждого гражданина объединяет всех грузин, независимо от различий и разделительных линий».

Авторы письма также отметили вклад гражданского общества в укрепление демократии за последние 30 лет, подчеркнув, что «мы опираемся на европейский опыт и стандарты для оценки успешности этой многогранной работы и постановки целей».

Отметив успехи, достигнутые страной в различных сферах при поддержке Евросоюза, они подчеркнули, что «в Грузии еще многое нужно улучшить».

«Гражданское общество Грузии твердо намерено продолжать неустанно работать над продвижением страны на пути к членству в ЕС», — заявили подписавшиеся.

Они также выразили надежду, что «в июне Грузия, наряду с Молдовой и Украиной, получит статус кандидата в члены ЕС и тем самым начнется новый этап в истории этих трех стран».

Представители местного гражданского общества, журналисты, артисты и общественные деятели 27 мая выступили с новой инициативой «Сделай шаг к Европе» и представили манифест из 9 пунктов о «Европейском пути» Грузии.

10 мая Грузия представила вторую, заключительную часть вопросника самооценки страны-кандидата в ЕС. Лидеры ЕС должны будут принять решение по предоставлению Грузии статуса кандидату на саммите 24-25 июня.

