В 20-ю годовщину принятия Конвенции ООН против коррупции Грузию призвали продолжить борьбу с коррупцией
9 декабря 2023 года исполняется 20 лет со дня принятия Конвенции ООН против коррупции, а также отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Глава представительства ЕС в Грузии посол Павел Херчински заявил по поводу этой темы, что историческая рекомендация Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата признает прогресс Грузии в борьбе с коррупцией, но также подчеркивает, что необходимо сделать больше. Такое же послание было озвучено организацией «Международная прозрачность – Грузия» в заявлении, опубликованном 9 декабря.
Обращение Посла ЕС в Грузии
Посол Павел Херчински отметил, что создание Антикоррупционного агентства и разработка Плана действий по деолигархизации являются частью прогресса, но подчеркнул, что усиление борьбы с коррупцией является важнейшим компонентом процесса расширения ЕС и одним из шагов на пути Грузии к членству в ЕС.
Посол также заявил, что коррупция подрывает демократические институты и верховенство закона, замедляет экономическое развитие и способствует нестабильности. «ЕС поддерживает Грузию, чтобы обеспечить уважение и соблюдение принципов и стандартов верховенства закона», – добавил посол Херчински.
Заявление «Международной прозрачности – Грузия»
В Международный день борьбы с коррупцией организация «Международная прозрачность – Грузия» отреагировала заявлением, согласно которому Грузия известна во всем мире успешными антикоррупционными реформами, которые она провела много лет назад. В результате в Грузии была ликвидирована коррупция на нижнем уровне. Тем не менее, коррупция на высшем уровне в Грузии остается проблемой.
В заявлении выражается сожаление по поводу того, что «не удалось создать такую антикоррупционную систему, которая бы эффективно боролась с коррупцией среди элиты. Создание сильной антикоррупционной системы особенно важно для страны, где все больше и больше вопросов задается о захвате государства и клептократии».
Организация подчеркивает необходимость прогресса в борьбе с коррупцией и отмечает, что необходимость антикоррупционных реформ в Грузии подчеркивается как в 12 приоритетах, определенных Еврокомиссией в июне 2022 года, так и в отчете о расширении ЕС по Грузии за 2023 год.
«Мы считаем, что реализация рекомендаций Еврокомиссии – лучший способ и возможность предпринять реальные шаги против коррупции в стране», – говорится в заявлении. Организация призывает власти Грузии предпринять следующие шаги, исходя из требований Еврокомиссии:
- Начать и завершить расследования предполагаемых случаев коррупции на высоком уровне;
- Обеспечить независимость, беспристрастность и эффективность Антикоррупционного бюро; Выполнять рекомендации Венецианской комиссии относительно бюро. В ходе мониторинга деклараций бюро должно выявить незарегистрированное имущество должностных лиц и начать расследование по таким случаям;
- Разработать и утвердить стратегию и план действий по противодействию коррупции, обеспечить ее полную реализацию в реалистичные сроки, при соответствующем финансировании и мониторинге;
- Вернуться к процессу оценки антикоррупционной среды Организации экономического сотрудничества и развития (OECD/ACN), из которого она вышла в феврале 2023 года, и полностью выполнить рекомендации предыдущей оценки;
- Обновить и реализовать План действий по деолигархизации согласно рекомендациям Венецианской комиссии, чтобы в результате сферы правосудия, юстиции и экономики были освобождены от влиятельных частных интересов и их влияния;
- Провести полноценную реформу судебной системы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. В частности, создать систему проверки добросовестности с привлечением международных экспертов, имеющих право решающего голоса в процессе, для тех кандидатов и лиц, которые в настоящее время назначаются на все руководящие должности в судебной системе, в частности, в судебной системе. Высший совет юстиции, Верховный суд и должности председателей судов;
- Изменить процедуру назначения генерального прокурора, чтобы он избирался квалифицированным большинством в Парламенте, а не простым большинством.
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