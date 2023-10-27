Премьер-министр Грузии открыл четвертый форум «Тбилисского шелкового пути»

26 октября в Тбилиси открылся «Форум Шелкового пути», тема которого – «Сегодняшняя связность ради завтрашней устойчивости». В мероприятии, которое открыл премьер-министр Ираклий Гарибашвили, принимают участие более 2 000 делегатов из 63 стран, в том числе премьер-министры Армении, Азербайджана и Черногории.

Dialogue is the only way to permanent reconciliation🕊



Today I had the special pleasure of sitting at the same table and talking with the PM of 🇦🇿 #AliAsadov and 🇦🇲 @NikolPashinyan, who are sitting at the same table for the first time, a month after the war conflict. ⬇️ pic.twitter.com/BV3PlyXBlp — Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) October 26, 2023

Вступительное слово Премьер-министра

Во вступительной речи премьер-министр Иракли Гарибашвили приветствовал участников форума и подчеркнул историческое значение «Шелкового пути» в углублении культурных связей между Востоком и Западом. Он подчеркнул, что «Тбилисский форум Шелкового пути», основанный в 2015 году, имеет особое значение в соединении Востока и Запада.

Гарибашвили также напомнил о вторжении России в Грузию в 2008 году и отметил, что 20% территории страны остается оккупированным. Он также отметил, что, несмотря на «тяжелые последствия, которые мы пережили, мы не остановили реализацию наших амбиций» Шаг за шагом мы превращаем Грузию в динамичное общество, которое полностью призвано к миру, стабильности и экономическому развитию».

Гарибашвили подчеркнул, что, принимая во внимание сложную геополитическую обстановку и глобальные вызовы безопасности, правительство привержено поддержанию мира. «Благодаря разумной политике и тесной координации с партнерами мы смогли обеспечить безопасность нашего народа и страны. Мы остаемся ответственным членом международного сообщества», – сказал глава правительства.

По его словам, «посредством «Инициативы мирного соседства» моего правительства мы готовы вовлечь наши соседние и дружественные страны – Армению и Азербайджан – в этот процесс, чтобы наконец установить прочный мир на Южном Кавказе».

Премьер-министр также заявил, что «наше правительство вложило значительные инвестиции в модернизацию инфраструктуры, укрепление связности и развитие эффективных торговых маршрутов. Средний коридор через Грузию быстро становится стабильной и безопасной альтернативой традиционным маршрутам. Мы уже предстаем в качестве одного из самых коротких и надежных транспортных вариантов по направлению Восток-Запад».

Гарибашвили отметил, что соглашения о свободной торговле, подписанные Грузией с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли, Китаем, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, «еще больше укрепляют нашу роль как регионального центра», и добавил, что переговоры о подписании соглашений о свободной торговле ведутся в настоящее время с Государством Израиль и Южной Кореей.

Премьер-министр также рассказал о повышении уровня стратегического партнёрства с Китаем и отметил, что оно «укрепляет нашу роль и представляет нас как важнейшего связующего звена между континентами».

Он также заявил, что, несмотря на сложные региональные и глобальные проблемы безопасности и пандемию COVID-19, «мы смогли сохранить безопасность нашего народа, страны, а также добились значительного экономического роста».

«Разумная макроэкономическая политика Грузии, продолжающиеся структурные реформы и стремление к гармонизации с законодательством ЕС определяют наш сильный и постоянный экономический успех», – сказал Гарибашвили.

По его словам, «для укрепления позиций регионального хаба мое правительство вкладывает значительные средства в масштабные инфраструктурные проекты», среди которых он назвал развитие портовой инфраструктуры, в том числе проект глубоководного порта Анаклия, Черноморский подводный электрокабель, проект модернизации железной дороги и строительство нового Тбилисского международного аэропорта.

В заключение премьер-министр в очередной раз подтвердил приверженность Грузии к членству в ЕС и отметил, что «вступление в европейскую семью народов всегда было цивилизационным решением грузин». «Грузия занимает достойное место в Европе – Грузия заслуживает статуса кандидата в члены ЕС», – добавил Гарибашвили.

Delighted to host Tbilisi Silk Road Forum, underscoring 🇬🇪's crucial role as a bridge between Europe&Asia. #tbilisisrf2023 will focus on strengthening global & regional connectivity, building new partnerships & uncovering opportunities for a more resilient tomorrow. pic.twitter.com/pGb8U4Na7K — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 26, 2023

Встречи с глазу на глаз

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Согласно пресс-релизу правительства, на встрече обсуждались существующие отношения между Грузией и Арменией, перспективы будущего сотрудничества. Главы правительств двух стран обсудили вопросы регионального сотрудничества и подчеркнули необходимость поддержки мира и стабильности в регионе. В беседе также были затронуты вопросы сотрудничества в экономической сфере и подчеркнута важность дальнейшего развития тесных торгово-экономических связей между странами.

Great talks w/@NikolPashinyan in the frames of the Tbilisi Silk Road forum of 🇬🇪. Discussed bilateral and regional cooperation & our readiness to contribute to the peace process. Looking forward to further enhancing 🇬🇪-🇦🇲 co-op in various domains. pic.twitter.com/54OuTVFcwP — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 26, 2023

Ираклий Гарибашвили также встретился с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем. На встрече, прошедшей в Администрации правительства, стороны акцентировали внимание на важности дальнейшего углубления существующих отношений между двумя странами. Разговор также коснулся вопросов активизации двусторонних визитов на высшем уровне.

Had a fruitful meeting with🇲🇪's @DritanAbazovic in Tbilisi 🇬🇪. Highlighted that deepening bilateral cooperation & sharing experiences in various areas will serve as an efficient tool for long-term partnership, especially towards 🇬🇪&🇲🇪's shared goal of the 🇪🇺 membership. pic.twitter.com/1K2AG1L9pM — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 26, 2023

Материал будет обновляться…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)