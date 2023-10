TI Грузия: Назначение директоров публичных школ по политическим мотивам незаконно и недопустимо

НПО «Международная прозрачность – Грузия» заявила 12 октября, что Министерство образования и науки Грузии начало процесс отбора директоров публичных школ, целью которого, по данным организации, является отбор директоров школ на основе политической лояльности и их возможное использование в предвыборных целях.

Организация заявляет, что министерство представило в попечительские советы только одного кандидата на пост директора в подавляющем большинстве из более чем 900 публичных школ по всей стране. «Это однозначно создает неконкурентную среду и лишает попечительные советы публичных школ свободы выбора», — говорится в заявлении организации.

Представители «Международной прозрачности – Грузия» поговорили с несколькими бывшими директорами и желающими стать директорами, кандидатуры которых не были представлены ни в одной школе. Все они считают, что процесс политизирован и политические взгляды их самих или членов их семей имели решающее значение при выдвижении кандидатов.

В исследовании, опубликованном в 2022 году, «Международная прозрачность – Грузия» писала о примерах политической дискриминации директоров публичных школ. Предположительно, правящая партия совместно со Службой госбезопасности составляла на них политические досье и на их основе проводила кадровую политику. В частности, с осени 2020 года по август 2021 года Министерство образования и науки не назначило как минимум 112 директоров публичных школ исполняющими обязанности директоров после истечения срока их полномочий. Оценки СГБ и правящей партии сыграли решающую роль в увольнении директоров, что является «незаконной и совершенно неприемлемой практикой».

«Текущий процесс выдвижения кандидатов на посты директоров школ в неконкурентной среде вызывает законные подозрения в том, что предполагаемая цель властей состоит в том, чтобы назначить лояльных правящей партии директоров школ, чтобы легко использовать административный ресурс на парламентских выборах 2024 года. При выдвижении кандидатов на посты директоров решающее значение должны иметь их компетентность и квалификация, а не благорасположение по отношению к правящей партии», – пишет организация.

Губительная и давняя практика назначения директоров школ по политическим мотивам вновь оказалась в центре внимания акций протеста в начале этого месяца после того, как учащиеся и учителя публичных школ Чхороцку, Киртхи и Ахути в регионе Самегрело опротестовали выдвижение кандидатов на должности директоров школ в 927 школах Грузии Министерством образования по политическим признакам.

