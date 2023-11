Правительство направило в Парламент доработанный вариант проекта бюджета на 2024 г.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 ноября провел заседание правительства, на котором представил доработанную версию проекта бюджета страны на 2024 год. Первоначальный проект бюджета был представлен законодательному органу в сентябре 2023 года и доработан на основе консультаций с отраслевыми министерствами и структурами.

Премьер-министр Гарибашвили заявил, что бюджет запланирован «консервативно» и предусмотрен экономический рост на уровне 5%. По его словам, сокращен дефицит бюджета, который в 2024 году составит 2,5%, а долг правительства составит 38,2% ВВП. Общий совокупный бюджет составит 28,5 млрд лари.

Премьер-министр отметил, что ставки налогообложения игорного бизнеса изменятся и в соответствии с новой инициативой игорный бизнес будет облагаться налогом по ставке 15% от прибыли вместо нынешних 10%, а вывод средств из игорного бизнеса будет облагаться налогом по ставке 5%, вместо нынешних 2%. «Также хочу проинформировать общественность, что эти изменения принесут в бюджет 400 миллионов лари. В результате этих изменений – 300 миллионов от банков, 400 миллионов от игрового бизнеса – мы в общей сложности получим 700 миллионов дополнительных доходов в 2024 году», – сказал премьер-министр.

Полученные дополнительно 700 миллионов будут распределены следующим образом:

Министерству образования будет выделено 160 миллионов лари, которые будут направлены на повышение зарплат учителей на полной ставке примерно на 500 лари.

65 миллионов лари будут переданы Министерству здравоохранения для субсидирования бесплатных лекарств для пенсионеров с хроническими заболеваниями и финансирования ранних исследований для онкологических больных.

Дополнительные 150 миллионов лари предусмотрены для Министерства экономики, в том числе 70 миллионов для проекта Анаклия, инвестор которого будет выбран в декабре или январе, а строительство начнется в марте или апреле 2024 года. Кроме того, 70 млн лари будут направлены на развитие аэропортов в Телави, Кутаиси и Вазиани.

Кроме того, 50 миллионов лари будут выделены на поддержку масштабных инфраструктурных проектов в десяти отобранных Министерством инфраструктуры туристических городах.

Министерство обороны получит дополнительно 10 миллионов лари.

Дополнительные 50 миллионов лари предусмотрены для Министерства внутренних дел, из которых 20 миллионов лари будут направлены на приобретение пожарно-спасательных машин и оборудования.

Еще 20 миллионов лари будут выделены Министерству культуры и спорта, из них 15 миллионов лари будут использованы для спортивных федераций, а 5 миллионов лари будут направлены на увеличение ежемесячных стипендий заслуженных спортсменов, тренеров и медицинского персонала.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получит 25 миллионов лари на усовершенствование системы электронного голосования.

По словам премьер-министра, пенсии бывшим полицейским, военным и представителям спецслужб вырастут до 1000 лари. Кроме того, с 1000 лари до 1200 лари будет увеличена компенсация семьям погибших при исполнении служебных обязанностей и погибших в результате ранений. Правительство приобретет квартиры примерно тысяче бездомных семей с тремя и более детьми.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)