Правительство направило в Парламент доработанный вариант проекта бюджета на 2024 г.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 ноября провел заседание правительства, на котором представил доработанную версию проекта бюджета страны на 2024 год. Первоначальный проект бюджета был представлен законодательному органу в сентябре 2023 года и доработан на основе консультаций с отраслевыми министерствами и структурами.
Премьер-министр Гарибашвили заявил, что бюджет запланирован «консервативно» и предусмотрен экономический рост на уровне 5%. По его словам, сокращен дефицит бюджета, который в 2024 году составит 2,5%, а долг правительства составит 38,2% ВВП. Общий совокупный бюджет составит 28,5 млрд лари.
Премьер-министр отметил, что ставки налогообложения игорного бизнеса изменятся и в соответствии с новой инициативой игорный бизнес будет облагаться налогом по ставке 15% от прибыли вместо нынешних 10%, а вывод средств из игорного бизнеса будет облагаться налогом по ставке 5%, вместо нынешних 2%. «Также хочу проинформировать общественность, что эти изменения принесут в бюджет 400 миллионов лари. В результате этих изменений – 300 миллионов от банков, 400 миллионов от игрового бизнеса – мы в общей сложности получим 700 миллионов дополнительных доходов в 2024 году», – сказал премьер-министр.
Полученные дополнительно 700 миллионов будут распределены следующим образом:
- Министерству образования будет выделено 160 миллионов лари, которые будут направлены на повышение зарплат учителей на полной ставке примерно на 500 лари.
- 65 миллионов лари будут переданы Министерству здравоохранения для субсидирования бесплатных лекарств для пенсионеров с хроническими заболеваниями и финансирования ранних исследований для онкологических больных.
- Дополнительные 150 миллионов лари предусмотрены для Министерства экономики, в том числе 70 миллионов для проекта Анаклия, инвестор которого будет выбран в декабре или январе, а строительство начнется в марте или апреле 2024 года. Кроме того, 70 млн лари будут направлены на развитие аэропортов в Телави, Кутаиси и Вазиани.
- Кроме того, 50 миллионов лари будут выделены на поддержку масштабных инфраструктурных проектов в десяти отобранных Министерством инфраструктуры туристических городах.
- Министерство обороны получит дополнительно 10 миллионов лари.
- Дополнительные 50 миллионов лари предусмотрены для Министерства внутренних дел, из которых 20 миллионов лари будут направлены на приобретение пожарно-спасательных машин и оборудования.
- Еще 20 миллионов лари будут выделены Министерству культуры и спорта, из них 15 миллионов лари будут использованы для спортивных федераций, а 5 миллионов лари будут направлены на увеличение ежемесячных стипендий заслуженных спортсменов, тренеров и медицинского персонала.
- Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получит 25 миллионов лари на усовершенствование системы электронного голосования.
По словам премьер-министра, пенсии бывшим полицейским, военным и представителям спецслужб вырастут до 1000 лари. Кроме того, с 1000 лари до 1200 лари будет увеличена компенсация семьям погибших при исполнении служебных обязанностей и погибших в результате ранений. Правительство приобретет квартиры примерно тысяче бездомных семей с тремя и более детьми.
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