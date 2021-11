Гарибашвили завершил визит в Глазго

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в Саммите мировых лидеров в рамках 26-й конференции ООН по изменениям климата 1-2 ноября в Глазго и выступил с речью.

В ходе саммита премьер-министр встретился со своими коллегами из Словении и Нидерландов, а также с недавно назначенным канцлером Австрии и президентом Европейского банка реконструкции и развития.

Выступая на конференции 1 ноября, премьер-министр Гарибашвили заявил, что «Грузия берет на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов более чем наполовину к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года», добавив, что его страна достигнет своей цели «посредством диверсификации сектора возобновляемых источников энергии, увеличения доли энергии ветра и солнечной энергии на общем энергетическом рынке; Путем трансформации урбанистской мобильности страны; внедрения низкоуглеродных подходов в сфере строительства, промышленности и управления отходами; развития экологически безопасных технологий и сервисов».

Встречи с европейскими лидерами

1 ноября Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Республики Словения Янезом Янша, с которым обсуждал евроатлантическую интеграцию Грузии. Стороны обсудили предстоящий саммит Восточного партнерства и необходимость применения принципа дифференцированного подхода к партнерам, а также важность предложения больше практических механизмов странам Ассоциированного трио.

Со своей стороны, премьер-министр Словении остановился на приоритетах председательства Словении в Европейском совете и выразил поддержку евроатлантическим усилиям Грузии.

Также 1 ноября премьер-министр обсудил стремление Грузии к интеграции в ЕС и предстоящий саммит Восточного партнерства на встрече с канцлером Австрии Александром Шаленбергом. Ираклий Гарибашвили подчеркнул приверженность Грузии европейской интеграции и сказал, что страна продолжает эффективно выполнять Соглашение об ассоциации и Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле.

В тот же день Гарибашвили встретился с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, стороны выразили обоюдную заинтересованность в углублении сотрудничества в различных сферах, включая торгово-экономическую, туристическую и морскую сферы. Согласно той же информации, премьер-министр говорил об «амбициозной цели» Грузии — подать официальную заявку на полноправное членство в Евросоюзе в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо стороны обсудили возможности сотрудничества в различных сферах и подчеркнули важность поддержки малых и средних предприятий.

Во время визита премьер-министра также сопровождали вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани и руководитель Администрации правительства Илья Дарчиашвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)