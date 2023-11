Комитет по международным делам Госдумы России похвалил власти Грузии

Комитет по международным делам Государственной Думы РФ 28 ноября опубликовал заявление, в котором похвалил власти Грузии за то, что они руководствуются «национальными интересами» и не разжигают «антироссийскую истерию».

«Аплодисменты. Какие бы сложности ни были в отношениях Москвы и Тбилиси, нынешние грузинские власти нашли мужество не поддаться антироссийской истерии и руководствоваться прежде всего позицией, ориентированной на национальные интересы и благополучие собственных граждан», – говорится в заявлении комитета ГД РФ.

Согласно тому же заявлению, «при таких приоритетах экономика Грузии стремительно развивается, два года подряд демонстрируя двузначный рост. Кстати, неплохой доход приносят стране российские туристы».

«Тем временем, в Евросоюзе продолжают лепить 12-й пакет антироссийских санкций в маниакальном желании порвать экономику нашей страны в клочья путем запрета экспорта гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц», – говорится в заявлении, – «Благодаря таким «дальновидным» еврочиновникам, Европа все больше превращается в палату №6 с клиническими признаками деградации. Причем, во всех сферах – экономической, социальной, культурно-нравственной».

«И похоже, это весьма заразно. Метастазы политической деменции дошли до Киева, где полностью утратив чувство реальности, на полном серьезе обсуждают вопрос об изменении названий городов в Крыму — на чужой для Украины территории. Сумасшествие или слабоумие это? Признаки и того и другого явно налицо», – подчеркнуто в заявлении комитета российской Госдумы.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)