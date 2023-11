В рейтинге самых влиятельных людей Европы 2024 года по версии POLITICO Иванишвили назван «разрушителем»

В ежегодном рейтинге самых влиятельных людей Европы издания POLITICO за 2024 год бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили признан олигархом, и он занимает 8-е место в списке «разрушителей». Это первый случай, когда грузин включен в этот список.

Рейтинг POLITICO охватывает три разные категории: исполнители (doers – те, кто владеет исполнительной властью), мечтатели (dreamers – те, кто стоят за идеей, вызывающей дебаты) и разрушители (disrupters – люди, которые лучше всех могут неожиданно кардинально поменять обстановку).

По заявлению POLITICO, несмотря на то, что Бидзина Иванишвили якобы ушел из политики, известно, что он имеет значительное влияние на основанную ею правящую партию «Грузинская мечта». Его цель – вытолкнуть Тбилиси из приемной Евросоюза и бросить в лапы Кремля».

POLITICO отмечает, что о слухам, «67-летний олигарх в итоге подотчетен перед Россией», где он вместе с другими олигархами сколотил свое «астрономическое» состояние.

Ссылаясь на аналитиков, POLITICO утверждает, что именно Иванишвили несет большую ответственность за разворот Грузии в сторону Москвы после вторжения России в Украину: «несмотря на то, что пятая часть территории Грузии оккупирована кремлевскими силами и их марионетками в Южной Осетии и Абхазии, страна стала главным центром параллельного экспорта в Россию во избежание санкций. В то же время наблюдатели отмечают, что «Тбилиси отступает с точки зрения прав человека, верховенства закона и демократии, и это происходит в тот самый момент, когда Брюссель рассматривает заявку страны на членство».

Как заявляет POLITICO, вопрос на 2024 год заключается в том, что, хотя большинство грузин поддерживают членство в ЕС и западный курс, позволит ли Иванишвили стране следовать четким путем к членству в блоке, установленном Брюсселем в июне 2022 года в виде 12 рекомендаций.

