Бжания критикует Пашиняна за поддержку территориальной целостности Грузии

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 26 ноября осудил заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 24 ноября о том, что Армения «полноценно и однозначно» поддерживает «единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии». Об этом премьер-министр Армении в прямом эфире ответил на вопрос, готова ли его страна признать Абхазию и Цхинвальский регион территориями, оккупированными Россией.

Как сообщает «Эхо Кавказа», Пашинян также отметил, что с 2019 года Армения поменяла свое решение по поводу голосования в ООН. До 2019 года Армения выступала против резолюции ООН, признающей право грузинских вынужденных переселенцев вернуться в свои дома в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе. С 2019 года Армения воздерживается от голосования.

Заявлениям руководства Армении Аслан Бжания приписывает «западное влияние» и отмечает, что последнее заявление премьер-министра Пашиняна полностью противоречит «факту суверенитета» оккупированной Абхазии.

«Сегодня армянская община в Абхазии представлена в центральных и местных органах власти, армянский язык и культура поддерживаются государством, свободно функционируют структуры Армянской Апостольской Церкви», – сказал Бжания, добавив, что «Армяне в Абхазии имеют все, чего не смог гарантировать Никол Пашинян армянам Карабаха, которые вследствие проводимой им политики столкнулись с трагедией крушения государственности и массового исхода с родной земли».

Бжания призвал правительство Армении «отказаться от индоктринированной риторики и начать считаться с фактическим положением дел при реализации своей внешней политики».

Члены «парламента» оккупированной Абхазии, этнические армяне Ашот Миносян, Галуст Трапизонян, Эрик Рштуни и Левон Галустян также откликнулись на заявление Пашиняна, назвав его «слишком циничным». В своем заявлении четыре представителя де-факто законодательного органа раскритиковали премьер-министра Армении за «легкую смену позиций» и обвинили его в исчезновении Нагорного Карабаха «с политической карты мира».

«В отличие от Пашиняна, в Абхазии нет политиков, которые выбор народа поставили бы под сомнение и одним росчерком пера ликвидировали бы страну, которая завоевана кровью сынов и дочерей», – говорится в заявлении «депутатов».

