Оккупационные власти Абхазии ужесточили правила деятельности иностранных НПО и международных организаций

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 20 ноября издал указ, согласно которому вводятся дополнительные ограничения для иностранных неправительственных и международных организаций, которые занимаются реализацией проектов в регионе.

Согласно поправкам, иностранные неправительственные и международные организации обязаны:

предоставить властям оккупированной Абхазии список местных организаций гражданского общества, участвующих в мероприятиях программы, и их регистрационные документы;

предоставить подробную информацию о каждом проведенном мероприятии, его финансовом объеме и местных бенефициарах (при наличии таковых);

заранее информировать о планируемых мероприятиях, ожидаемых неправительственных партнерах, а также планируемых изменениях;

представлять ежеквартальные отчеты о ходе реализации программы.

Для участия местных неправительственных партнеров требуется предварительное согласие Министерства иностранных дел. Указ вступил в силу сразу после его опубликования.

Главный дипломат оккупированного региона Инал Ардзинба уже давно требует строгого регулирования деятельности иностранных неправительственных и международных организаций. 16 ноября Ардзинба заявил, что «Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты в самое ближайшее время».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)