 Placeholder canvas
Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания, Фото: с сайта администрации Бжания
Новости

Оккупационные власти Абхазии ужесточили правила деятельности иностранных НПО и международных организаций

Civil.ge Send an email 21/11/2023 - 15:57
14 1 minute read

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания 20 ноября издал указ, согласно которому вводятся дополнительные ограничения для иностранных неправительственных и международных организаций, которые занимаются реализацией проектов в регионе.

Согласно поправкам, иностранные неправительственные и международные организации обязаны:

  • предоставить властям оккупированной Абхазии список местных организаций гражданского общества, участвующих в мероприятиях программы, и их регистрационные документы;
  • предоставить подробную информацию о каждом проведенном мероприятии, его финансовом объеме и местных бенефициарах (при наличии таковых);
  • заранее информировать о планируемых мероприятиях, ожидаемых неправительственных партнерах, а также планируемых изменениях;
  • представлять ежеквартальные отчеты о ходе реализации программы.

Для участия местных неправительственных партнеров требуется предварительное согласие Министерства иностранных дел. Указ вступил в силу сразу после его опубликования.

Главный дипломат оккупированного региона Инал Ардзинба уже давно требует строгого регулирования деятельности иностранных неправительственных и международных организаций. 16 ноября Ардзинба заявил, что «Для тех, кто хочет разрушить абхазо-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты в самое ближайшее время».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 21/11/2023 - 15:57
14 1 minute read

მსგავსი/Related

Бжания: Передав дачи в Бичвинта, Абхазия должна сделать шаг навстречу Путину

20/11/2023 - 23:16

В Тбилиси прошла гражданская панихида по 20 лицам, останки которых доставили из оккупированной Абхазии

18/11/2023 - 16:43

МНЕС, Тбилисский фестиваль муралов и директор Института свободы религии получили награды толерантности

18/11/2023 - 12:54

Сопредседатели Женевских международных дискуссий собрались в Вене

17/11/2023 - 19:27
© Copyright: Civil Georgia 2023
Back to top button