Еврокомиссар по вопросам энергетики находится с визитом в Грузии

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон посетила Грузию 16-17 ноября и приняла участие в первой встрече энергетического диалога высокого уровня с сотрудниками Министерства экономики. В рамках визита она также встретилась с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Илией Дарчиашвили и министром экономики Леваном Давиташвили.

Встреча с премьер-министром

16 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон. Обсуждение на встрече коснулось положительной рекомендации Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Гарибашвили подчеркнул важность «этого исторического решения» и отметил, что «Грузия теперь ожидает, что лидеры Евросоюза примут окончательное положительное решение в декабре».

Стороны говорили о важности начала энергетического диалога на высоком уровне между Евросоюзом и Грузией, что «особенно важно, учитывая решающий этап в процессе предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС».

Разговор также коснулся сотрудничества Грузии и Евросоюза в сфере энергетики, а также подчеркнул растущую роль Грузии в процессе обеспечения европейской энергетической безопасности. Премьер-министр отметил, что Грузия готова сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, полностью используя свой транзитный потенциал и возможности производства зеленой энергии.

Разговор также коснулся энергетических проектов мирового значения, в которых участвует Грузия. «Особое внимание было обращено на важность проекта черноморского кабеля для Евросоюза и стран Южного Кавказа», – говорится в сообщении Администрации правительства Грузии.

Встреча с министром иностранных дел

17 ноября министр иностранных дел Илья Дарчиашвили встретился с еврокомиссаром по энергетике. На встрече обсуждался процесс европейской интеграции Грузии.

По информации МИД Грузии, стороны высоко оценили сотрудничество между Грузией и Евросоюзом в сфере энергетики. Была подчеркнута важная роль Грузии в процессе обеспечения энергетической безопасности Европы. На встрече стороны обсудили энергетические проекты мирового значения, в которых участвует Грузия. Особо была отмечена важность проекта Черноморского кабеля.

Энергетический диалог на высоком уровне

Помимо министра экономики и устойчивого развития Грузии, вице-премьера Левана Давиташвили и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, на первой встрече энергетического диалога высокого уровня также присутствовали представители Еврокомиссии, посол ЕС в Грузии, председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии и представители Министерства экономики.

Стороны отметили, что начало диалога особенно важно для Грузии, учитывая решающий этап в процессе предоставления статуса кандидата в ЕС. Леван Давиташвили поблагодарил еврокомиссара Кадри Симсон за поддержку в этом процессе и отметил, что «сейчас наступает решающий этап с точки зрения европейской интеграции Грузии не только политически, но и в сфере энергетики и устойчивого развития».

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего углубления сотрудничества между ЕС и Грузией в энергетической сфере, развития связности, текущих или планируемых реформ в энергетическом секторе Грузии, энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии. Особое внимание было уделено проекту прокладки подводного электрического кабеля на Черном море.

Gamarjoba, Georgia🇬🇪!



One week ago, the @EU_Commission recommended to grant #Georgia the status of candidate to join the #EU.



Today, we held the first EU🇪🇺-🇬🇪Georgia High-Level Energy Dialogue, to enhance even further our good co-operation in the #energy sector. pic.twitter.com/SwiIF8Kz52 — Kadri Simson (@KadriSimson) November 16, 2023

В рамках визита еврокомиссара вице-премьер Леван Давиташвили и Кадри Симсон посетили ветроэлектростанцию в регионе Шида Картли.

Visiting Qartli Wind Power Station, the first wind farm built in #Georgia. It is also the 1st commercial #windpower plant built in the South Caucasus & with EU manufacturer @Vestas & @EBRD funding. Georgia 🇬🇪 has good potential to develop #renewableenergy. pic.twitter.com/bDdwbjYhTK — Kadri Simson (@KadriSimson) November 16, 2023

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