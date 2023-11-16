Президент Федерального совета австрийского парламента находится с визитом в Грузии
Президент Федерального совета австрийского парламента Клаудия Арпа на этой неделе находится с рабочим визитом в Грузии. В рамках визита она уже встретилась с председателем Парламента Грузии, премьер-министром, главой парламентской группы дружбы Грузия-Австрия и присутствовала на церемонии вручения премии Берты фон Зуттнер во дворце Дадиани в Зугдиди.
13 ноября президент Федерального совета австрийского парламента встретилась со спикером Парламента Грузии Шалвой Папуашвили, который положительно оценил динамику развития грузино-австрийских отношений и поблагодарил Австрию за поддержку территориальной целостности и суверенитета. Грузии. «Шалва Папуашвили приветствовал рекомендацию Европейской комиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата и выразил надежду, что Европейский совет официально предоставит Грузии статус кандидата в декабре. В связи с этим он выразил надежду на поддержку Австрии», – говорится в пресс-релизе Парламента Грузии.
Согласно той же информации, Клаудия Арпа поздравила Грузию с получением положительной рекомендации Еврокомиссии и «подчеркнула важность выполнения 9 приоритетов, определенных Еврокомиссией».
«Стороны также подчеркнули совместные меры, направленные на повышение осведомленности молодежи о демократии и поощрение гражданского образования, о чем письмо о намерениях было подписано в рамках визита в Грузию президента Национального совета Австрии Вольфганга Соботка», – говорится в пресс-релизе Парламента.
14 ноября президент Федерального совета австрийского парламента встретилась с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. По информации Администрации правительства Грузии, премьер-министр выразил надежду, что Австрийская Республика продолжит поддерживать Грузию на пути европейской интеграции.
По информации посольства Австрии в Тбилиси, между премьер-министром и президентом Федерального совета австрийского парламента состоялась «интересная дискуссия» по вопросам интеграции в Евросоюз, а также экономических и политических событий. Согласно той же информации, президент Федерального совета поздравила Грузию с положительной рекомендацией Еврокомиссии.
15 ноября Клаудия Арпа и сопровождающая ее делегация присутствовали на церемонии вручения премии Берты фон Зуттнер во дворце Дадиани в Зугдиди.
В тот же день она провела в Тбилиси рабочий обед с главой парламентской группы дружбы Грузия-Австрия Анри Оханашвили.
Посольство Австрии в Грузии сообщило 16 ноября, что президент Федерального совета австрийского парламента Клаудия Арпа вместе с членами своей делегации присоединилась к Миссии наблюдателей ЕС, «чтобы ознакомиться с ситуацией вдоль реки Ингури».
«Огромное спасибо Миссии наблюдателей за важную работу, которую они выполняют. Австрия всегда поддерживала и будет поддерживать Миссию наблюдателей ЕС, что также означает предоставление для миссии персонала высокого уровня. Большое спасибо австрийским членам миссии за то, что они присоединились к нам сегодня и предоставили нам важную информацию о ситуации на местах и населении, пострадавшем от конфликта», – говорится в сообщении посольства.
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