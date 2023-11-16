Президент Федерального совета австрийского парламента находится с визитом в Грузии

Президент Федерального совета австрийского парламента Клаудия Арпа на этой неделе находится с рабочим визитом в Грузии. В рамках визита она уже встретилась с председателем Парламента Грузии, премьер-министром, главой парламентской группы дружбы Грузия-Австрия и присутствовала на церемонии вручения премии Берты фон Зуттнер во дворце Дадиани в Зугдиди.

13 ноября президент Федерального совета австрийского парламента встретилась со спикером Парламента Грузии Шалвой Папуашвили, который положительно оценил динамику развития грузино-австрийских отношений и поблагодарил Австрию за поддержку территориальной целостности и суверенитета. Грузии. «Шалва Папуашвили приветствовал рекомендацию Европейской комиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата и выразил надежду, что Европейский совет официально предоставит Грузии статус кандидата в декабре. В связи с этим он выразил надежду на поддержку Австрии», – говорится в пресс-релизе Парламента Грузии.

Согласно той же информации, Клаудия Арпа поздравила Грузию с получением положительной рекомендации Еврокомиссии и «подчеркнула важность выполнения 9 приоритетов, определенных Еврокомиссией».

«Стороны также подчеркнули совместные меры, направленные на повышение осведомленности молодежи о демократии и поощрение гражданского образования, о чем письмо о намерениях было подписано в рамках визита в Грузию президента Национального совета Австрии Вольфганга Соботка», – говорится в пресс-релизе Парламента.

Fruitful exchange with Claudia Arpa, President of 🇦🇹 Federal Council. Recent high-level visits demonstrate positive dynamics in 🇬🇪-🇦🇹 relations. We are grateful for 🇦🇹's support for 🇬🇪's territorial integrity & European choice. Talked about 🇬🇪's economic & democratic development… pic.twitter.com/sRyuqjjJCJ — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) November 13, 2023

14 ноября президент Федерального совета австрийского парламента встретилась с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. По информации Администрации правительства Грузии, премьер-министр выразил надежду, что Австрийская Республика продолжит поддерживать Грузию на пути европейской интеграции.

По информации посольства Австрии в Тбилиси, между премьер-министром и президентом Федерального совета австрийского парламента состоялась «интересная дискуссия» по вопросам интеграции в Евросоюз, а также экономических и политических событий. Согласно той же информации, президент Федерального совета поздравила Грузию с положительной рекомендацией Еврокомиссии.

Interesting discussions between 🇬🇪@GharibashviliGe and 🇦🇹 Federal Council delegation on 🇪🇺 integration, economic & pol developments.@arpa_claudia congratulated to positive Commission recommendation.@OeParl pic.twitter.com/wbZR8XZefS — Austrian Embassy Tbilisi (@AustriaInGe) November 15, 2023

15 ноября Клаудия Арпа и сопровождающая ее делегация присутствовали на церемонии вручения премии Берты фон Зуттнер во дворце Дадиани в Зугдиди.

Great to be back in #Zugdidi!



Awaiting now the Bertha von Suttner award ceremony!@OeParl @arpa_claudia pic.twitter.com/QO1nlkQZmI — Austrian Embassy Tbilisi (@AustriaInGe) November 15, 2023

В тот же день она провела в Тбилиси рабочий обед с главой парламентской группы дружбы Грузия-Австрия Анри Оханашвили.

Working lunch of 🇦🇹 Federal Council delegation led by @arpa_claudia with Friendship Group led by @A_Okhanashvili_



Thanks for your hospitality!

🇦🇹🤝🇬🇪 pic.twitter.com/YL7Oow0AKp — Austrian Embassy Tbilisi (@AustriaInGe) November 15, 2023

Посольство Австрии в Грузии сообщило 16 ноября, что президент Федерального совета австрийского парламента Клаудия Арпа вместе с членами своей делегации присоединилась к Миссии наблюдателей ЕС, «чтобы ознакомиться с ситуацией вдоль реки Ингури».

«Огромное спасибо Миссии наблюдателей за важную работу, которую они выполняют. Австрия всегда поддерживала и будет поддерживать Миссию наблюдателей ЕС, что также означает предоставление для миссии персонала высокого уровня. Большое спасибо австрийским членам миссии за то, что они присоединились к нам сегодня и предоставили нам важную информацию о ситуации на местах и ​​населении, пострадавшем от конфликта», – говорится в сообщении посольства.

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