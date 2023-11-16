Парламент поддержал прекращение депутатских полномочий Давида Сергеенко

Парламент Грузии 16 ноября 78 голосами против 2 принял решение о досрочном прекращении депутатских полномочий члена Парламента Давида Сергеенко.

Вопрос о прекращении полномочий Сергеенко стоит на повестке с 14 июля. Комитет по процедурным вопросам и правилам принял решение досрочно прекратить его полномочия после того, как он отсутствовал на более чем половине заседаний весенней сессии по неуважительным причинам. Председатель комитета Ираклий Кадагишвили заявил тогда, что из 32 встреч, проведенных в ходе весенней сессии 2023 года, Давид Сергеенко не присутствовал на 25 заседаниях. Однако 5 сентября только два депутата поддержали прекращение его мандата, а 12 проголосовали против.

По словам Кадагишвили, вопрос вновь встал на повестку дня 27 октября, когда Сергеенко обратилась к председателю Парламента по поводу досрочного прекращения его полномочий. Сегодня Комитет по процедурным вопросам и регламенту поддержал вопрос досрочного прекращения депутатских полномочий Давида Сергеенко.

Сергеенко — бывший министр здравоохранения, и кадр Бидзины Иванишвили. Следует отметить, что Давид Сергеенко не поддержал в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который позже был отозван правящей партией на фоне общественных протестов. После того как в марте «Грузинская мечта» была вынуждена отказаться от законопроекта, Давид Сергеенко заявил, что планирует покинуть Парламент. «Быть ​​политиком — это не то, о чем я мечтал. Я предпочитаю работать врачом. Однозначно, 10-й созыв — это последний созыв, когда я нахожусь в Парламенте, на публичной службе и в политике», – заявил он.

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