Парламент прекратил депутатские полномочия Думбадзе и не поддержал досрочное прекращение полномочий Сергеенко

На пленарном заседании Парламента Грузии 5 сентября 68 депутатов поддержали прекращение мандата депутата от партии «Грузинская мечта» Кетеван Думбадзе. На том же заседании Парламент не поддержал досрочное прекращение мандата депутата Давида Сергеенко.

Председатель Комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили заявил, что Кетеван Думбадзе назначена на должность директора Дома писателей, что несовместимо с должностью члена Парламента.

Министерство культуры и спорта Грузии 10 августа объявило о назначении Думбадзе директором Дома писателей. Кетеван Думбадзе официально вступила в должность 4 сентября. Грузинские писатели, переводчики, издатели и отдельные лица, работающие в сфере литературы, протестовали против назначения Думбадзе, поскольку она поддержала принятие в Парламенте закона об «иностранных агентах».

Что касается депутата Давида Сергеенко, Комитет по процедурным вопросам и правилам принял решение досрочно прекратить его полномочия после того, как он по неуважительным причинам не присутствовал более чем на половине заседаний весенней сессии. По словам Кадагишвили, из 32 заседаний, проведенных в ходе весенней сессии 2023 года, Давид Сергеенко не присутствовал на 25 заседаниях. Однако только два депутата поддержали прекращение его мандата, а 12 проголосовали против.

Стоит отметить, что бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко не поддержал в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который позже был отозван правящей партией на фоне общественных протестов. После того как в марте «Грузинская мечта» была вынуждена отказаться от законопроекта, Давид Сергеенко заявил, что планирует покинуть Парламент. «Быть политиком – это не то, о чем я мечтал. Я предпочитаю работать врачом. Однозначно, 10-й созыв – это последний созыв, когда я нахожусь в Парламенте, на публичной службе и в политике», – сказал он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)