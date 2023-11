ЕНП призывает власти Грузии принять срочные меры для охраны здоровья Саакашвили

Политическая ассамблея Европейской народной партии (ЕНП), сессия которой прошла 13-14 ноября 2023 года, приняла чрезвычайную резолюцию под названием «Поддержка политических заключенных в условиях роста автократии в Европе», которая касается вопроса политических заключенных в России, Беларуси, Грузии и Армении. Резолюция призывает к охране здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его немедленному освобождению.

ЕНП выражает обеспокоенность ростом числа политических заключенных, особенно тех, кто «принадлежит к европейской политической семье».

Касательно Грузии в резолюции говорится: «бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тюрьме по политически мотивированным обвинениям, он лишен должной медицинской помощи, его здоровье тревожно ухудшается». Резолюция «призывает власти Грузии принять срочные меры для охраны здоровья Михаила Саакашвили и немедленно освободить его».

В резолюции говорится, что ЕНП поддерживает всех политических заключенных, упомянутых в резолюции, и осуждает все формы политических репрессий и заключения.

Резолюция еще раз призывает институты ЕС продолжать мониторинг ситуации с правами человека в России и Беларуси. В резолюции подчеркивается: «Путин и Лукашенко должны быть привлечены к ответственности за преступления, совершенные ими против собственного народа».

