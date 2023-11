Администрация президента Грузии пояснила послу Китая заявления Саломе Зурабишвили

14 ноября глава Администрации президента Грузии Натиа Сулава встретилась с послом Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цзянем.

По информации Администрации президента, на встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, Натиа Сулава заявила, что в интервью телекомпании LCI, в ответе президента Грузии Саломе Зурабишвили не было никакого упоминания об отношениях между Грузией и Китаем или, в частности, с президентом Китайской Народной Республики. «Все интервью было посвящено отношениям Грузии-ЕС, Грузии и России. Соответственно, ответ президента касался только президента той страны, которая оккупирует территории Грузии», – говорится в сообщении Администрации президента.

Днем ранее, 13 ноября, посол Китая встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, где стороны обсудили двусторонние отношения. На встрече премьер-министр оценил заявление президента Грузии в отношении председателя КНР Си Цзиньпина, которое она сделала в интервью французскому телеканалу LCI, и отметил, что такое заявление «категорически неприемлемо и вызывает обеспокоенность». Гарибашвили обвинил Зурабишвили в нарушении Конституции Грузии и отметил, что «в ущерб государственным интересам (президент) осуществляет отдельные действия и дает собственные оценки по международным вопросам, которые не согласуются с позицией правительства страны, что ставит международный имидж Грузии в затруднительное положение».

По словам премьер-министра, Грузия является парламентской республикой, где президент не реализует внешнюю политику страны. Он также отметил, что реализация внешней политики страны в Грузии является исключительной компетенцией правительства Грузии. «Соответственно, заявление президента Грузии даже формально не выражает отношения правительства Грузии к китайскому государству и его лидеру», – говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.

Премьер-министр выразил надежду, что указанное заявление президента не повлияет и не навредит отношениям двух стран.

10 ноября президент Зурабишвили дала интервью французскому СМИ LCI. Журналист задал ей следующий вопрос: «Надеетесь ли вы в глубине души, что Путин, а также Си Цзиньпин когда-нибудь предстанут перед судом? Это кажется очень дальней перспективой, Си Цзиньпин, за геноцид уйгуров, Владимир Путин обвиняется не только в военных преступлениях, но и в преступлениях против человечности. Это ваше личное желание, чтобы этих двоих судили, Путина, конечно, в первую очередь, потому что это больше касается вас…».

Президент Грузии ответила: «Я верю по своему внутреннему убеждению, что это был бы исторический результат, который поставил бы некоторые вещи на свои места. Если вы спрашиваете меня, думаю ли я, что это реалистично? Нет». Президент не упомянула президента Китая ни во время интервью, ни в этом конкретном ответе. Это и было подчеркнуто на встрече, состоявшемся сегодня в Администрации президента.

