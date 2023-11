Президент Зурабишвили пообщалась с французскими СМИ

9-10 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили дала интервью французским СМИ France 24 и Radio France Info. Президент Зурабишвили приветствовала рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Она подчеркнула важность парламентских выборов в Грузии в 2024 году и рассказал об оккупации Россией регионов Грузии и ее влиянии на европейское будущее Грузии.

10-11 ноября президент Зурабишвили участвует в Парижском форуме мира вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Интервью France 24

9 ноября в интервью телеканалу France 24 президент Саломе Зурабишвили рассказала о перспективах Грузии после положительной рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Она подчеркнула решающую роль европейской поддержки в развитии страны и заявила, что 2024 год станет важным следующим шагом на европейском пути.

Президент Зурабишвили отметила, что вступление в Евросоюз имеет решающее значение для того, чтобы Грузия не оставалась «в одиночестве, изолированной в этом все более турбулентном мире, в котором Россия показывала и показывает каждый день в Украине, насколько она империалистична».

На вопрос журналиста, не помешает ли ей и стране «откровенно пророссийское правительство» в полноценной реализации реформ, президент Зурабишвили ответила, что «это будет зависеть от населения. У нас демократическая система, голос народа, роль народа очень важны».

Зурабишвили, которой правящая партия безуспешно пыталась объявить импичмент в октябре, заявила, что «правительства меняются, а население остается». «2024 год – год выборов, мы можем увидеть эволюцию, максимально стабильную и спокойную, которая приведет нас к коалиционному правительству», – сказала президент, и выразила надежду, что «если у нас будут демократические выборы, это даст возможность для создания новой коалиции, в этом случае мы выполним все условия, чтобы начать переговоры о вступлении».

Президент Зурабишвили выразила надежду, что Европа продолжит поддерживать Грузию, в том числе в отношении окончательного решения Европейского совета о статусе, которое ожидается в декабре.

На вопрос о «пророссийской позиции правительства Грузии» по отношению к Украине президент ответила, что «в силу стратегической ситуации у нас есть две оккупированные территории, есть вещи, которые мы не можем себе позволить». «По этому поводу у меня нет разногласий с правительством», – сказала она, – «Но я, как и население, более открыто заявляю о солидарности с Украиной».

Поскольку президент присутствует на Парижском форуме мира, ее попросили прокомментировать события на Ближнем Востоке. Президент выразила поддержку Израилю, осудила терроризм и добавила, что гуманитарная ситуация «трагична».

Интервью Radio France Info

10 ноября президент Зурабишвили дала интервью Radio France Info. Она еще раз приветствовала положительную рекомендацию Еврокомиссии и подчеркнула важность продолжения европейской поддержки Грузии. Президент также говорила и о России.

Зурабишвили заявила, что новые условия получения статуса, как и предыдущие рекомендации, не столь строгие, но «очевидно, что сегодня Еврокомиссия, несомненно, в силу стратегических обстоятельств, больше учитывает геополитическое и стратегическое измерение».

«Понятно, что сегодняшний «половинчатый» ответ был бы катастрофическим для меня и населения Грузии, и это было бы очень хорошей новостью (для тех, кто этого не заслуживает) для России», – сказала президент, напомнив о решении Бухарестского саммита НАТО 2008 года по Украине и Грузии, которое «возможно дало России почувствовать, что ей зажгли зеленый свет. Этот зеленый свет России сегодня не был дан, и это очень и очень важно».

Зурабишвили также спросили о политических влияниях в Грузии. «Я не знаю, борьба ли это за влияние или нет, но Россия уже многое потеряла с войной в Украине и продолжает нести потери», – сказала президент, – «Россия пытается получить как можно больше выгоды, она пытается показать, что она по-прежнему агрессивна на оккупированных территориях Грузии в Абхазии и Южной Осетии; показывает, что хочет создавать военные базы, порт, аэропорт, и это хороший момент для ЕС, чтобы сказать: «Хватит!»».

На вопрос, можно ли сравнивать происходящие события в Грузии с Майданом в Украине, президент ответила: «Майдан у нас был давно, Грузия сегодня не делает прозападного и проевропейского выбора».

Она повторила, что выборы в следующем году будут решающими для европейского будущего страны и что «очень важно, чтобы Европа не просто дала нам такой статус, не бросила нас, как кость на разжевывание, а этот статус должен сопровождаться европейской поддержкой и вовлеченностью, даже в выборах, чтобы позволить нам преодолеть этот этап, который является новым, демократическим этапом перехода от однопартийного режима к реальной, коалиционной многопартийной системе».

Говоря об ожиданиях от Парижского форума мира, президент Грузии заявила, что «конечно, мы не найдём волшебного решения разногласий, которые характеризуют весь мир, но что становится всё яснее и необходимо подчеркнуть, так это то, что авторитарный режимы вызывают войны, агрессию. То есть больше демократии означает меньше войн, больше авторитаризма означает больше агрессии».

