Британского советника ЕНД не пустили в Грузию

Гражданину Великобритании и политическому советнику Бену Маллету 12 ноября не разрешили въезд в Грузию. Об этом сообщила оппозиционная партия «Единое национальное движение».

Бен Маллет, который неделю назад уже побывал в Грузии по приглашению ЕНД, еще собирался давать политические консультации «Единому национальному движению» и «Стратегия Агмашенебели», но его вернули назад с границы. Представитель «Национального движения» Александр Крево-Асатиани заявил в интервью The Independent, что «Бен – политический консультант, недавно нанятый «Национальным движением». Он возвращался в Грузию из Франции, и ему было отказано во въезде в Грузию по неизвестным причинам. Я видел его на прошлой неделе, в прошлый четверг. Все было совершенно нормально, и нет никаких оснований думать, что правительство что-то сделало бы».

В своем заявлении «Национальное движение» обвинило правящую партию «Грузинская мечта» и заявило, что «Русская мечта» ужасно боится прозрачности и опыта западных политических кампаний. Крево-Асатиани также заявил, что связывает инцидент с подготовкой к парламентским выборам в следующем году.

Для запрета на въезд Маллету в перечне была отмечена категория «иной случай, предусмотренный законодательством Грузии», что члены «Национального движения» сочли наиболее расплывчатым и общим обоснованием запрета на въезд.

В беседе с журналистами председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили обвинил власти в разжигании «дипломатического скандала». «Может ли быть такое, что не пускают британского гражданина? Когда Лаврову и российским генералам расстилаются под ногами, это хорошо?» – спросил он. По словам Хабеишвили, Маллет должен был помочь им справиться с «российской пропагандой русской мечты». «Сегодня этого человека не впустили, потому что за нашими офисами следят, за нами следят, они видели, что этот человек ходил к нам, они видели, что он с нами работал… Эта российская партия работает на оппозицию, а этого оккупанта, который убивает нашего гражданина, похищает, это их не интересует».

По информации анонимного источника POLITICO, «у Маллета сперва конфисковали телефон и ноутбук, и не было указали четких причин для отказа во въезде».

Кто такой Бен Маллет?

Бен Маллет — директор по международным кампаниям Messina Group. Он консультирует и руководит политическими кампаниями по всему миру; Он является экспертом, который консультирует политиков, правительства и компании по коммуникационным стратегиям.

Маллет был бывшим советником премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Дэвида Кэмерона, а также министра иностранных дел лорда Зака ​​Голдсмита. Он также работал старшим советником и директором предвыборной кампании политиков Великобритании, США и Европы.

