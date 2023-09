Суд оправдал 11 человек, задержанных на акции против приезда дочери Лаврова в Грузию

Гурджаанский районный суд не назначил штраф лицам, задержанным во время акции протеста против приезда в Грузию дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова и ее родственников. 13 сентября судья Иосеб Абрамидзе дал устные замечания троим из 14 человек, задержанных около озера Кварели 20 мая, и оправдал остальных 11 человек.

Полиция обвиняла их в нарушении статей 166 и 173 КоАП – «неподчинение законному требованию» и «мелком хулиганстве».

20 мая, перед акцией на озере Кварели, был также задержан депутат Тбилисского Сакребуло от «Национального движения» Ираклий Эдзгверадзе.

После принятия Россией решения о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией, 19 мая, параллельно с общественными протестами на фоне приземления первого российского самолета в Тбилиси, появились сообщения о том, что Мика Винокуров, брат зятя российского министра иностранных дел Сергея Лаврова справил свадьбу в Тбилиси и 20 мая оплатил послесвадебную вечеринку в гостинице «Kvareli Lake Resort – Озеро Кварели», расположенной в Кварельском муниципалитете, в регионе Кахети. Также была информация о том, что дочь Лаврова Екатерина Лаврова также находилась в Грузии, которую администрация курорта официально не подтвердила и заявила, что «приезд дочери Лаврова на озеро Кварели не соответствует действительности» и ни одного гостя с фамилией Лаврова зафиксировано не было. По имеющимся данным, дочь Лаврова носит фамилию его своего супруга.

