Йозвяк: Тбилиси, вероятно, получит статус кандидата, должны быть выполнены условия для переговоров о вступлении

Редактор Европейского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что рекомендация Еврокомиссии предоставить Грузии статус кандидата с девятью оговорками «вероятно означает», что Тбилиси получит статус в декабре, независимо от того, какого прогресса достигнет в реформах, в то время как «выполнение условий в большей степени будет показателем перехода на следующий этап – начала переговоров о вступлении».

В своем мнении Йозвяк отмечает, что Грузия отстала в выполнении условий и выполнила только три из 12 условий, поставленных перед страной в июне 2022 года. Между тем, Украина и Молдова выполнили соответственно четыре из семи и шесть из девяти условий, что, по мнению Еврокомиссии, означает выполнение 90% требуемых от них условий. Однако Грузии был дан зеленый свет для движения по пути ЕС, потому что, как указывает Йозвяк, некоторые дипломаты ЕС считают, что «более всего отчеты (Европейской комиссии) отражают политический импульс к расширению, который в настоящее время существует в ЕС».

Йозвяк подчеркнул, что все страны-члены ЕС, вероятно, предоставят Тбилиси статус кандидата, хотя остальные и дополнительные условия необходимо будет выполнить до начала переговоров о вступлении. По его словам, «неясно, когда это произойдет. Осенью 2024 года обычно будет новый отчет о расширении с оценками и политическими рекомендациями. Но учитывая, что Еврокомиссия к тому времени может не быть сформирована, придется дождаться отчета».

