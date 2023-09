Йозвяк о визите Борреля в Грузию: это последняя попытка

Редактор Европейского бюро Радио «Свобода» Рикард Йозвяк заявил, что впервые услышал в Брюсселе мнение о том, что правительство Грузии, возможно, намеренно пытается получить отказать в статусе кандидата, чтобы обвинить Брюссель в том, что Евросоюз не надежный и никогда не намеревался принимать Грузию. Мнение, которое до сих пор высказывала только грузинская оппозиция, похоже, разделяют и некоторые представители Евросоюза.

В своей статье Йозвяк затрагивает перспективы Грузии по получению статуса кандидата в члены ЕС на том фоне, когда правительство «Грузинской мечты» анонсировало начало процедуры импичмента президенту Саломе Зурабишвили, что, как пишет Йозвяк, «в Брюсселе встретили с изумлением». По его словам, Саломе Зурабишвили уважают как в Брюсселе, так и в других местах, и что ее поездка в страны-члены ЕС с целью расширения поддержки Грузии «совершенно нормальна», «ожидаема» и «поощрена».

Но эта последняя драма, связанная с Саломе Зурабишвили, поднимает новые вопросы, говорит Йозвяк. Цитируя дипломата ЕС, Йозвяк говорит, что «планка по получению Грузией статуса кандидата и без того уже очень низка, но они могут даже ее не осилить», после чего следует риторический вопрос: «сколько еще голов они забьют в свои ворота?!».

Новое политическое оживление в политической жизни Грузии предшествует визиту в Грузию 7-8 сентября Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Несмотря на то, что перспективы Грузии на получение статуса кандидата неочевидны, постоянно существовали устойчивые признаки того, что Еврокомиссия все равно будет рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата. Однако теперь вопрос заключается в том, как политическая драма последнего времени повлияет на европейские устремления Грузии.

Брюссель не видит политической воли и энтузиазма со стороны Тбилиси для получения статуса кандидата, что он считает проблематичным. Попытка принять закон об «иностранных агентах» и возобновление авиасообщения между Россией и Грузией, а также заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что вторжение России в Украину последовало за расширением НАТО, вызвали удивление в Брюсселе.

Автор статьи считает, что визит верховного представителя Евросоюза в вопросах внешней политики и безопасности в Грузию теперь решит многие вещи. По словам Йозвяка, после инцидента с Зурабишвили Боррель больше не собирается слушать лекции представителей «Грузинской мечты» о том, «как несправедливо относятся к Грузии». «Это последняя попытка, и добродушного отношения к Тбилиси почти не осталось», – пишет он.

Автор статьи отмечает, что, несмотря на это, существуют убедительные аргументы для предоставления стране статуса кандидата. В то же время есть опасения, несмотря на наличие воли к расширению ЕС, и сам блок серьезно рассматривает, как может выглядеть расширенный клуб, это окно возможностей может закрыться в следующем году, когда ЕС перейдет к выборам в Европарламент и отбор президентов комиссий и совета. Йозвяк также пишет, что статус кандидата больше не имеет большого значения, особенно в свете того, что Босния и Герцеговина получила этот статус в прошлом году, не продемонстрировав существенного прогресса. Кроме того, в Брюсселе не хотят, чтобы Грузия слишком сильно отставала от Молдовы и Украины, перспективы которых более очевидны.

По мнению автора, Грузии может быть предложен статус кандидата с оговорками – то есть стране придется выполнить определенные условия, чтобы перейти к следующему этапу – началу переговоров о вступлении. Эти условия могут включать в себя остатки первоначальных 12 рекомендаций. Йозвяк отмечает, что все эти условия расплывчаты, и их выполнение невозможно измерить. Это дает ЕС свободу действий.

«Я не удивлюсь, если другие страны-члены ЕС выдвинут дополнительные требования. Например, честное проведение парламентских выборов осенью 2024 года», – пишет автор статьи.

По его словам, это политическое решение. Йозвяк подчеркивает еще один нюанс и добавляет, что не удивится, если Венгрия потребует предоставления статуса кандидата Тбилиси в обмен на зеленый свет для переговоров о вступлении Украины. Учитывая тесные связи Орбана с правительством «Грузинской мечты», такой сценарий не кажется нереалистичным.

