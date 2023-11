Рикард Йозвяк: Грузия, возможно, получит статус кандидата с определенными оговорками

Рикард Йозвяк, редактор Европейского бюро Радио Свобода, заявил, что Грузия «в конечном итоге» получит статус страны-кандидата в члены ЕС, хотя это произойдет с определенными оговорками – Тбилиси придется предпринять определенные шаги, чтобы перейти к стадии начала переговоров о вступлении. В письмах, опубликованных 3 ноября и 6 ноября, Йозвяк говорит о предстоящих отчетах Еврокомиссии о расширении и оценивает перспективы статуса кандидата для Грузии.

8 ноября Европейская комиссия опубликует свой годовой отчет о расширении, в котором будет дана оценка 10 странам, включая Грузию, и даны рекомендации, следует ли предоставить Грузии статус кандидата. 12 декабря страны-члены проголосуют за расширение в Совете по генеральным вопросам ЕС.

По словам Йозвяка, «самым трудным решением для Еврокомиссии» станет вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата. Он пишет, что Еврокомиссия, возможно, даже не даст четких рекомендаций, а вместо этого представит результаты и «оставит дальнейшие шаги расплывчатыми».

Йозвяк также отмечает, что «в конце концов, Еврокомиссия не решает, кому будет предоставлен статус кандидата… но это делают все 27 государств-членов», и что происходило даже так, что совет давал отрицательный ответ на рекомендацию комиссии. «Северная Македония — самый яркий пример этого», — говорит Йозвяк.

Он также заявил, что в отношении Грузии есть знаки вопроса, которые касаются политического вектора страны, и подчеркнул, что Брюссель обеспокоен восстановлением прямого авиасообщения с Россией, политической поляризацией в стране, попыткой принять закон об иностранных агентах и попыткой импичмента президенту из-за визитов в ЕС без разрешения правительства. Однако Иозвяк полагает, что в конечном итоге Грузия все равно получит статус кандидата.

Ссылаясь на дипломатов, информированных по этому делу, Йозвяк говорит, что в настоящее время существует «большой импульс» для расширения блока, а с учетом выборов в Европарламент и запланированных изменений в Европейском совете и Европейской комиссии в 2024 году, создается впечатление, что Брюссель хочет как можно больше содействовать странам претендентам на вступление в ЕС.

Йозвяк отмечает, что существуют опасения по поводу отделения Грузии от Молдовы и Украины, поскольку ожидается, что эти две страны вскоре начнут переговоры о вступлении. «Даже если Грузия получит статус кандидата, она все равно будет позади», – сказал он.

По поводу Молдовы и Украины, Йозвяк считает, что «большинство стран готовы дать зеленый свет началу переговоров о вступлении с ними». Что касается Грузии, Йозвяк считает, что Венгрия поддержит Киев только в том случае, если Грузия также получит статус кандидата. Грузия в последнее время поддерживает «крепкие связи» с Венгрией.

Выступая 6 ноября в беседе с телекомпанией «Пирвели» Йозвяк заявил, что, по его мнению, парламентские выборы 2024 года в Грузии будут в числе новых условий, поставленных перед страной Еврокомиссией. По его словам, выборы станут проверкой того, созрела ли в Грузии демократия. Он также подчеркнул важность соответствия внешней политики Грузии внешней политике Евросоюза и отметил, что новые условия могут включать условие выполнения Грузией международных санкций против России.

