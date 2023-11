Президент и премьер-министр Грузии приняли участие в Парижском форуме мира

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Иракли Гарибашвили приняли участие в «Парижском форуме мира 2023». Они также участвовали в панельных дискуссиях.

Выступление президента Саломе Зурабишвили

На панельной дискуссии «От мультикризиса к мультиконфликтам: как разорвать порочный круг» президент Грузии подчеркнула положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Говоря о важности этого решения, она отметила: «на следующий день был проведен опрос, который показал не привычные 80% сторонников Евросоюза, а 85%. Не знаю, сможем ли мы достичь более высокого показателя, но самое интересное, что 75% выступают за ЕС из соображений безопасности».

Президент Грузии подчеркнула постоянный вызов, существующий с точки зрения оккупированных территорий, и обратила внимание на недавний инцидент, когда российские оккупационные силы убили гражданина Грузии и взяли еще одного в заложники. Выразив обеспокоенность действиями России в оккупированной Абхазии, президент напомнила о решении передать России Сухумский аэропорт и превратить один из черноморских портов в российскую военную базу.

«Так что, вот это и есть Россия. Надежда на ЕС. Безопасность гарантирована не полностью, это требует времени. Вероятно, столько же времени понадобится Грузии, чтобы стать полноправным членом, но процесс начался, и ЕС рассматривается как место, где, наконец, модно будет чувствовать себя в безопасности. Я уверена, что это касается и наших партнеров в восточной части Евросоюза, которые несколько лет назад вступили в Евросоюз», – сказала президент.

Говоря о главной цели итоговых мирных переговоров между Украиной и Россией, президент Грузии подчеркнула, что «мы все должны добиться того, чтобы Россия оставила все оккупированные ею территории и признала, где проходят ее границы».

Выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили

На панельной дискуссии «Аспекты сотрудничества в конфликтном мире – обеспечение мира и построение безопасного мира на примере Кавказа» премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал о продолжающихся конфликтах в Украине и Ближнем Востоке, а также «замороженном конфликте» в Грузии и сказал: «ответом и решением всех этих кризисов и конфликтов должен быть мир. Мы, правительства должны сделать все для достижения мира». По его словам, «конечно, вызов, связанный с оккупацией, все еще существует. Он не исчез, но мы выбрали политику стратегического терпения».

Он долго говорил об «истории успеха Грузии». «В нашей стране, в условиях любых предыдущих властей Грузии происходили войны, конфликты, гражданская война, потеря территорий. Это единственный период, когда Грузия не вела никакой войны. Мы не потеряем никаких территорий. Напротив, мы растем, обогащаемся и укрепляем нашу страну. Это то, что приносит процветание нашему населению, нашему народу», – сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что мир имеет решающее значение и что миру нужно меньше войн и больше миротворцев. По его словам, эти проблемы могут решить большие страны и большие сверхдержавы.

«Мы абсолютно уверены, что сможем шаг за шагом деоккупировать наши территории, проводя очень осторожную, но разумную политику. Это единственный выбор, который есть на данный момент у Грузии», – сказал глава правительства Грузии.

Что касается армяно-азербайджанского конфликта, он сказал: «Грузию связывают стратегическое партнерство и дружеские отношения с Азербайджаном. Грузию связывают стратегическое партнерство и дружеские отношения с нашей братской нацией – Арменией. Таким образом, Грузия не может быть предвзятой в этой ситуации. Грузия на 100 процентов нейтральна. Мы не будем принимать чью-либо сторону в этой ситуации». Премьер-министр также напомнил, что два года назад Грузия выступала посредником между двумя странами: «два года назад мы успешно провели первое посредничество и вместе с премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым создали прецедент, когда Азербайджан освободил 15 задержанных лиц при посредничестве Грузии, а Армения передала ему карты заминированных территорий». «Я хочу сохранять нейтральную и беспристрастную позицию в нашем регионе. Я думаю, это в интересах всех нас троих», – добавил премьер-министр.

В конце своего выступления Гарибашвили выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Израиле и осудил терроризм и террористические нападения на мирное население.

10-11 ноября проходит VI ежегодный «Парижский форум мира», на котором представители различных стран, международных организаций, бизнес-компаний, банков, фондов и неправительственных организаций обсудят существующие проблемы.

