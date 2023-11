Члены «Грузинской мечты» комментируют обращение грузинских НПО к Еврокомиссии

Представители правящей «Грузинской мечты» раскритиковали опубликованное 2 ноября совместное заявление местных неправительственных организаций, в котором они призывают Еврокомиссию рекомендовать Европейскому совету предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС. Лидеры правящей партии заявили, что неправительственные организации лоббировали против статуса кандидата для Грузии и теперь пытаются стать участниками победы грузинского народа.

Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»: «Чем меньше кто-то будет поощрять чрезмерный ажиотаж, тем больше будет шансов на успех. Во-первых, посыл – дайте нам статус, несмотря ни на что, означает не давайте нам статуса. Именно это и означает. Когда было проведено сравнение в связи с экзаменом, вы подходите к профессору и говорите, что мой ребенок не подготовлен, и поставьте ему оценку, это на самом деле призыв не ставить моему ребенку оценку, или у них какое-то новое представление о Евросоюзе, что это новый Советский Союз, или они фактически лоббируют против статуса кандидата. Поэтому их заявление конечно не имеет для нас никакой ценности. Единственное, что имеет цену – это окончательное решение ЕС. Потому что они (НПО) являются органичной частью коллективного Национального движения и думают, что в условиях предоставления статуса они еще сильнее проиграют парламентские выборы. Это простая логика. Так же думает и Саломе Зурабишвили, так же думают НПО и коллективное Национальное движение. Они думают, что получат на выборах еще меньший процент, если стране будет предоставлен статус кандидата. Поэтому и лоббируют против статуса кандидата… Также все понимают, что когда страна получает статус, этот статус получают и народ, и власть… Грузинский народ является первым, кто получает статус, а потом власть. Что касается версии о том, что власть на этой стороне, а народ на другой, это тоже говорит об их антигосударственных настроениях… Мы ведем разговоры с нашими партнерами. Например, одной из организаций, которая выделяется как один из главных финансистов таких движений, является Европейский фонд за демократию (EED), и мы продолжим консультации с нашими европейскими партнерами, чтобы предотвратить финансирование экстремизма в Грузии. Среди них EED также финансирует определенную политическую партию, что прямо запрещено законом. Мы продолжим консультации с нашими европейскими и американскими партнерами, чтобы не допустить финансирования экстремизма, поляризации и революции из иностранных источников в нашей стране».

Шалва Папуашвили, председатель Парламента: «Как я вижу, некоторые неправительственные организации не подписались (под заявлением). Это факт, это заявление, которое организовали несколько элитных НПО, и сам тон этого заявления еще раз показывает, насколько неправильно ведут себя эти организации. Усилия, которые были направлены на то, чтобы сорвать предоставление статуса кандидата, понимают, что уже не имеют перспективы, поступают позитивные сигналы и теперь все пытаются каким-то образом стать участниками победы грузинского народа. Несмотря на полтора года саботажа и сопротивления, похоже, ЕС готовится к позитивному решению. Тем самым грузинский народ победит и все группы будут побеждены, будь то политические или какие-то элитные НПО из неправительственных организаций, которые выступают против этого».

Ираклий Чиковани, заместитель председателя «Грузинской мечты»: «Они пытаются воспрепятствовать предоставлению статуса Грузии. Нарратив, который подразумевает, что следует отделить население Грузии, граждан Грузии от (правительства Грузии), или что в отношении Грузии должно быть принято только геополитическое решение, является полным нонсенсом».

Рати Ионатамишвили, заместитель председателя «Грузинской мечты»: «В то время как в Европе лица, принимающие решения, все чаще признают, что решение в отношении Грузии было несправедливым, эти богатые НПО все еще повторяют послания в российской традиции и, по сути, снова пытаются саботировать европейский выбор Грузии… Очевидно, по мере приближения даты принятия решения они еще больше будут проявлять, что их реальный интерес заключался в том, чтобы Грузия не получила статус кандидата».

После распространения совместного заявления глава одной из подписавшихся организаций «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури заявила журналистам, что, несмотря на все вызовы и принимая во внимание сегодняшнюю геополитическую ситуацию в регионе, «важно, чтобы было принято положительное рекомендательное решение по статусу» кандидата в члены ЕС для Грузии. Представители «Грузинской мечты» также раскритиковали этот аргумент и отметили, что геополитическая ситуация за последний год не изменилась.

