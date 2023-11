Николоз Самхарадзе: «Пока не произойдет деоккупация, мы не будем участвовать в формате 3+3»

Председатель Комитета по иностранным делам Парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что Грузия не будет участвовать в формате 3+3 до тех пор, пока не произойдет деоккупация территорий Грузии. «Для нас формат 3+3 является неприемлемым именно из-за России», – заявил Самхарадзе Общественному вещателю Грузии.

Формат, объединяющий три державы региона – Иран, Турцию и Россию – а также две страны Южного Кавказа – Азербайджан и Армению, был создан в 2021 году и, несмотря на название, Грузия не является членом платформы.

Самхарадзе заявил, что у страны есть «очень четкая позиция» относительно неучастия в формате 3+3. Однако он также пояснил, что Грузия не игнорирует внутрикавказские процессы. По его словам, неучастие «не означает, что мы не будем развивать двусторонние отношения с Турцией и не будем пытаться установить формат трехсторонних отношений с участием Грузия-Армения-Азербайджан».

«Нам важно, чтобы на Кавказе была такая ​​погоду, которая будет способствовать как политическому, так и экономическому сотрудничеству. Когда одна страна этого т.н. формата грубо нарушает территориальную целостность нашей страны и оккупирует часть нашей страны, конечно, участие в этом формате не имеет смысла», – сказал Самхарадзе.

Председатель комитета отметил, что формат 3+3 «не будет полезен для деоккупации наших территорий». «У нас есть Женевский формат, и мы очень хорошо видим, как Россия ведет себя в Женевском формате; В течение 15 лет она блокирует все решения, которые могли бы продвинуть процесс урегулирования конфликта и были бы сделаны какие-то шаги в направлении деоккупации. Поэтому у меня нет иллюзий, что в любом другом формате Россия поведет себя иначе», – сказал Самхарадзе.

Он также отметил, что после встречи в формате «3+3» в Тегеране было опубликовано «очень интересное» коммюнике, в котором страны, в том числе и Россия, признают международно-правовые принципы территориальной целостности и нерушимости границ.

Последняя встреча формата «3+3» прошла в Тегеране 23 октября. Грузия не участвовала во встрече, несмотря на то, что совместное коммюнике встречи призывало к «равному участию». После встречи министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир-Абдолахян призвали Грузию принять участие в следующих встречах формата.

