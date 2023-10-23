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Министерство иностранных дел Грузии. Фото: МИД Грузии
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МИД Грузии: Тбилиси не будет участвовать во встрече в формате 3+3

Civil.ge Send an email 23/10/2023 - 12:26
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Грузия не будет участвовать во встрече формата 3+3. Эту информацию «Civil Georgia» подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Инициатива по т.н. «Платформе 3+3», в которой должны объединиться три страны Южного Кавказа – Грузия, Армения и Азербайджан, а также их крупные соседи Россия, Турция и Иран, принадлежит Москве и Тегерану. «Грузия не участвует в упомянутой встрече и никогда не участвовала», – заявили в МИД Грузии.

По информации иранского информационного агентства IRNA, 23 октября в Тегеране пройдет вторая встреча «Платформы 3+3», где участники «обсудят вопросы мирных переговоров в регионе Южного Кавказа, между Азербайджаном и Арменией, и расширения регионального сотрудничества в сферах политики, экономики, безопасности, транзита и энергетики».

Первое заседание «Платформы 3+3» состоялось в Москве в 2021 году. Грузинская делегация не участвовала во встрече на том основании, что она не сможет присутствовать на встрече, организованной Российской Федерацией – страной, не признающей территориальную целостность Грузии. Тем не менее, на месте встречи в Москве были вывешены флаги Грузии, что вызвало беспокойство официального Тбилиси. В январе 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти обратились к Турции, Армении и Азербайджану с просьбой объяснить Грузии преимущества присоединения к формату 3+3.

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Civil.ge Send an email 23/10/2023 - 12:26
34 1 minute read

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