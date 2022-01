Лавров надеется, что Баку, Анкара и Ереван убедят Тбилиси присоединиться к платформе 3+3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня на пресс-конференции, что присоединение к платформе 3+3 не обяжет Тбилиси менять свою политическую позицию. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Отметив, что Москва не имеет дипломатических отношений с Тбилиси и поэтому не имеет возможности объяснить Тбилиси «преимущества» платформы, Лавров сказал: «Мы обращались к нашим турецким друзьям, к азербайджанским друзьям, к Армении с просьбой, чтобы они все-таки объяснили нашим грузинским соседям выгоду для них и для всех нас подключения к этому формату».

«Можно договориться, что мы обсуждаем в этом формате исключительно темы, которые представляют интерес для всех участников», — сказал глава МИД России.

Отметив, что Тбилиси и Москва взаимодействуют в формате Женевских международных дискуссий, а также в формате Абашидзе-Карасина, Лавров сказал: «Процессы, начатые в формате «3+3», гораздо более значимые, на мой взгляд, потому что в этом формате обсуждаются перспективы развития всего этого региона».

По его словам, теперь, когда Армения и Азербайджан подписали соглашения о прекращении боевых действий, развитии торгово-экономических отношений и открытии всех маршрутов в регионе, «это открывает возможности, в которых заинтересованы и Турция, и Россия, и Иран, и Грузия, я убежден».

В декабре Грузия не присутствовала на первом заседании платформы регионального сотрудничества 3+3, инициированной Москвой и Анкарой после войны в Нагорном Карабахе.

В октябре МИД Грузии заявил, что Тбилиси не будет рассматривать возможность участия в платформе с Россией, которая продолжает оккупацию двух регионов страны.

