Грузия сотрудничает с ведущими зарубежными клиниками для лечения детей с диагнозом онкология

Дети с диагнозом онкологии смогут лечиться в Израиле, Испании, Турции и Грузии при полном финансировании со стороны государства. Соответствующие договоры об оказании медицинских услуг детям и подросткам с онкологическими заболеваниями до 18 лет были подписаны между «Фондом солидарности» Министерства здравоохранения и клиниками-партнерами 31 июля.

Клиниками-партнерами программы являются: «Медицинский центр Анадолу» Турции, «Медицинский центр Хирон Салуд» Испании и «Медицинский центр Ихилов» Израиля.

По словам министра здравоохранения Грузии Зураба Азарашвили, это «переломный проект», который даст детям с онкологическим диагнозом равные возможности для получения качественных медицинских услуг как в Грузии, так и за рубежом.

В пакет входит диагностика и стандартный курс лечения: химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое вмешательство, а также протонная терапия в зависимости от потребностей пациента.

С 24 июля Министерство здравоохранения начало прием заявок на лечение детей с диагнозом онкологии в ведущих зарубежных клиниках и на получение государственного финансирования.

Решение о государственном финансировании этого лечения было принято на заседании правительства 10 июля, а годовой бюджет проекта составляет около 30 миллионов лари.

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