Источник: Министерство здравоохранения Грузии
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Минздрав Грузии повышает доступность лечения рака

09/08/2023 - 12:58
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По сообщению Министерства здравоохранения Грузии, в целях повышения доступности полноценного лечения онкологических больных внесены существенные изменения в Государственную программу всеобщего здравоохранения.

«По решению Министерства здравоохранения будет финансироваться гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапия и лекарства для всех онкобольных по всей стране. Среди них те пациенты, чей годовой доход составляет более 40 000 лари», – говорится в сообщении министерства. До утверждения изменений эти услуги не финансировались. Новшество коснется и застрахованных ветеранов.

Кроме того, согласно этому решению, лечение онкологических заболеваний будет одинаково доступно каждому бенефициару, независимо от его дохода, в рамках Программы всеобщего здравоохранения. «Изменение уже одобрено правительством Грузии», – сообщили в министерстве.

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09/08/2023 - 12:58
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