Абхазский «парламент» одобрил соглашение с российским инвестором о восстановлении Сухумского аэропорта

«Парламент» оккупированной Абхазии 26 июля одобрил соглашение между Москвой и Сухуми о реализации инвестиционного проекта по восстановлению работы Сухумского аэропорта.

Соглашение было подписано 16 июня в Санкт-Петербурге. Документ регулирует реализацию инвестиционного проекта реконструкции аэропорта и восстановления воздушного движения российским юридическим лицом и определяет права и обязанности сторон.

Подписанное с инвестором соглашение, которого выявит «межправительственная» комиссия, будет реализовано «в форме государственно-частного партнерства». Генеральный план будет утвержден через 20-30 дней после ратификации соглашения.

Министр экономики оккупированного региона Кристина Озган сообщила, что проект будет финансироваться российским юридическим лицом.

Она также заявила, что абхазы обеспечат особый инвестиционный режим, «включающий в себя гарантии инвестору собственности на объекты инвестиций, а также сохранение условий инвестиционного режима, чтобы он не изменялся в рамках реализации проекта». Кроме того, Сухуми предлагает инвестору налоговые льготы.

««Учитывая стратегическое значение аэропорта, аэродром и всё, что касается аэродромной инфраструктуры, сохраняет за собой государство. При этом инвестор будет финансировать все мероприятия, связанные с восстановлением этой инфраструктуры исключительно за свой счёт. Также остаётся в государственной собственности и объект историко-культурного наследия – старый аэровокзальный комплекс», – сказала Озган.

Представители де-факто законодательной власти отметили, что «это социальный проект», поскольку он невыгоден инвестору. Они также указали на «определенные риски» для Сухуми и отсутствие возможностей для привлечения нероссийских инвестиций.

Согласно сообщениям, российский инвестор, финансирующий проект, получит беспрецедентные привилегии и льготы, в том числе:

– Все строительные материалы и оборудование, необходимые для реконструкции и эксплуатации аэропорта, в том числе авиационное топливо и специальные жидкости, необходимые для функционирования воздушных судов, освобождаются от таможенной пошлины.

– Инвестор будет освобожден от уплаты налога на имущество и прибыль на срок до 25 лет.

— За потребленную электроэнергию инвестор будет платить тариф, который распространяется на наиболее льготную категорию юридических лиц, таких как школы и больницы.

Личность инвестора не разглашается, но считается, что это олигарх Олег Дерипаска, находящийся под санкциями США и ЕС.

За ратификацию соглашения выступили 30 членов законодательного органа оккупированного региона, двое проголосовали против.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на соглашение в Twitter. Она категорически осудила это решение и назвала его «незаконным действием» России.

I strongly condemn and protest the decision by so-called parliament of temporarily occupied Abkhazia to transfer strategic location – Sokhumi airport to 🇷🇺



Illegal act by Russia that requires a categorical and firm reaction of the international community! #AbkhaziaIsGeorgia — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 27, 2023

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