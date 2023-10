Местная женщина в знак протеста перерезала колючую проволоку у линии оккупации

Люда Салия, гражданка Грузии, проживающая недалеко от линии оккупации в селе Хурвалети, перерезала колючую проволоку, натянутую российскими оккупантами. Этими действиями она отреагировала на заявление руководителя Службы по связям с общественностью Патриархии ГПЦ протоиерея Андрии Джагмаидзе, который прокомментировал появление российских оккупационных сил в окрестностях церкви Ломиса им. Святого Георгия в селе Млета.

В прямом эфире в Facebook протоиерей отреагировал на сообщения СМИ о появлении российских оккупационных сил возле храма Ломиса и обвинил СМИ во введении общественности в заблуждение. По его словам, СМИ сначала показали кадры российских солдат возле церкви Св. Георгия в Ломиса около Млета, а затем фотографии опечатанной церкви Ломиса им Св. Георгия в селе Кирбали (как сообщается, путаница была вызвана тем, что что в Грузии есть несколько церквей, которые носят имя Ломиса).

Затем Джагмаидзе рассказал о причине, по которой в июне этого года оккупационные силы заблокировали дверь церкви Ломиса в селе Кирбали Горийского муниципалитета, и заявил, что это произошло потому, что «кто-то размахивал там грузинским флагом, который стал повод для российских военных принять строгие меры».

«Необдуманно, безмерно, якобы во имя патриотизма и с пафосом размахивали грузинским флагом и тот храм вообще закрыли», – заявил Джагмаидзе.

На видео Джагмаидзе говорит, что российские оккупационные силы один или два раза в неделю патрулируют район Ломиса в Млета. «Они здесь дежурят и подходят, и вчерашние кадры — один из таких случаев. Странно то, что российские военные, придя сюда, запустили дрон, хотя это тоже не редкий случай, они всегда могут запустить дрон с базы», – заявил протоиерей.

Затем передал слово настоятелю храма Ломиса, отцу Давиду Бурдули, который заявил: «я хочу попросить журналистов, чтобы они, когда они делают какой-либо репортаж, делали этот репортаж очень осторожно, учитывая, что это т.н. временная граница, и нам нужно быть очень осторожными, чтобы не вызвать слишком сильное раздражение… Они (оккупационные силы) всегда появляются, не создают для нас никакого напряжения и всегда (относятся) тепло и с любовью, а потом уходят».

В беседе с телеканалом «Формула» Люда Салия заявила, что заявление Джагмаидзе «вызвало ужасное раздражение у нее». По ее словам, «подобный пафос и подход губительны для Грузии и означают бессловесную капитуляцию». Она также заявила, что это не первый раз, когда она перерезает колючую проволоку. «И я тоже размахиваю там флагом. Сколько бы вы ни говорили, я всегда перережу, вы оккупанты! Это наше село, наша дорога, и вы не имеете права делить наше село пополам и ставить колючую проволоку», – сказала она.

По поводу заявления протоиерея Люда Салия сказала: «вместо того, чтобы говорить о том, чтобы снять флаги и не раздражать россиян, может лучше, чтобы Патриархия поговорила с Российским Патриархатом, чтобы вернуть нам захваченные церкви».

Позже сегодня представители молодежного крыла Национального движения также выразили протест против заявления Джагмаидзе и подняли грузинский флаг возле собора Ломиса им. Святого Георгия в Млета.

