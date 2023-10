Шалва Папуашвили обратился к участникам заседания Ассамблеи Межпарламентского союза

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, который с официальным визитом находится в Анголе, где 23-27 октября проходит 147-я сессия Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), обратился с речью к участкам сессии. Сессия Ассамблеи проходит в Луанде, столице Анголы, и на ней присутствуют более 50 спикеров из 130 стран. В центре обсуждений находятся парламентские действия по содействию миру, справедливости и сильным институтам в соответствии с 16-ой целью Устойчивого развития.

Во время своего выступления на ассамблее Папуашвили затронул жизненно важную роль парламентов в развитии мира, справедливости и мощности институтов. Он также подчеркнул важность стабильных институтов и стоящих перед ними задач, достижений Грузии в этом отношении, внутреннего радикализма и популизма, глобальных конфликтов и оккупации Грузии.

Папуашвили также говорил о важности «стабильных государственных институтов», которые являются «краеугольным камнем сильной и жизнеспособной демократии и основой любого успешного общества». Он сказал: «именно создание эффективной институциональной системы сделало Грузию одной из ведущих стран с точки зрения эффективных, инновационных и инклюзивных государственных услуг, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, прозрачности и подотчетности».

Говоря о важности коммуникации между населением и национальными парламентами, Папуашвили сказал: «Парламент Грузии прилагает большие усилия для укрепления доверительных отношений между населением и парламентом путем развития открытого, подотчетного и прозрачного управления. Например, Парламент Грузии входит в число ведущих стран с точки зрения открытого управления на глобальном уровне».

Председатель Парламента также коснулся нынешней сложной геополитической ситуации: «насильственные конфликты в мире препятствуют глобальному пути к миру и процветанию. Жестокая война в Украине и кровавый конфликт между Израилем и ХАМАС являются яркими демонстрациями разрушительного воздействия, которое эти конфликты оказывают на мир во всем мире и демократию».

Среди других вопросов председатель Парламента Грузии также выделил оккупацию Россией территорий Грузии, которой «необходимо положить конец». «Неуважение к основным принципам и ценностям международного права открывает ящик Пандоры, из-за которого весь мир может погрузиться в беспрецедентный хаос. Сильный голос каждого из вас в поддержку международного права и, следовательно, территориальной целостности Грузии имеет первостепенное значение», – обратился Папуашвили к присутствующим.

«Мы благодарны за то, что благодаря солидарности многих из вас резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2023 года о статусе ПВЛ и беженцев из регионов Грузии Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии получила рекордное количество голосов в поддержку. Пожалуйста, продолжайте эту поддержку», – сказал Папуашвили.

В рамках своего визита в Анголу Папуашвили уже встретился со спикерами законодательных органов Ганы, Джибути, Фиджи, Замбии, Бурунди, Шри-Ланки, Кабо-Верде, Багамских островов, Мозамбика и Танзании. Папуашвили поблагодарил своих коллег за поддержку политики непризнания оккупированных территорий Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)