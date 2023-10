TI Грузия: Деятельность парламентского Совета открытого управления имеет формальную нагрузку

НПО «Международная прозрачность – Грузия» 26 октября опубликовала доклад, в котором оценивается деятельность Постоянного парламентского совета по открытому управлению. Доклад охватывает период с 17 июня 2022 года по 31 июля 2023 года и в нем отмечается, что деятельность совета носит в основном формальный характер, «он не реагирует на тревожную тенденцию превращения Парламента в закрытый орган и не способствует улучшению ситуации». прозрачность деятельности законодательного органа».

Ниже приведены основные выводы организации:

Постоянный совет открытого управления не поддерживает включение существенных обязательств в планы действий и игнорирует важные инициативы, представленные неправительственными организациями. Например, при разработке Плана действий на 2023-2024 годы совет учел только 1 из 21 инициативы, представленной неправительственными организациями.

Совет не реагирует на ухудшение открытости и прозрачности Парламента, в том числе, когда «доступ в здание Парламента необоснованно ограничен, а на входе в Парламент в течение многих лет был возведен металлический барьер».

Процесс открытого управления на правительственном уровне находится в кризисном состоянии, и парламентский совет также не реагирует на это.

Согласно докладу, Парламент 10-го созыва активно приступил к реализации политики превращения законодательного органа в закрытый и непрозрачный орган. В 2022 году Парламент отменил постоянный доступ к некоторым местным и международным неправительственным организациям, осуществляющим мониторинг Парламента, что является существенным препятствием в процессе мониторинга деятельности Парламента.

За отчетный период совет провел 4 заседания, а 5 рабочих групп работали над выполнением обязательств, предусмотренных Планом действий Открытого Парламента на 2021-2022 годы. Из 19 обязательств Плана действий Открытого Парламента на 2021-2022 годы полностью/существенно выполнены 10 обязательств, частично выполнены 6, не выполнены 3 обязательства.

«Следует отметить, что Парламент не выполнил амбициозных обязательств, которые принесли бы реальные результаты в плане повышения открытости Парламента», – говорится в докладе.

По данным организации, План действий на 2023-2024 годы утвержден с опозданием, содержит всего 3 обязательства, которые в основном связаны с анализом различных вопросов и изучением практики, и не рассчитан на реальные результаты, которые позволят улучшить вовлечение участия граждан в парламентской деятельности и прозрачности Парламента.

Для решения проблемы прозрачности в докладе дается ряд рекомендаций:

В целях осуществления надзора Совет Открытого управления Парламента должен заинтересоваться текущей ситуацией в правительственном направлении и провести публичные слушания;

Совет и его члены должны отреагировать на процесс формирования Парламента в качестве закрытого органа, поскольку в последние годы часто возникали препятствия для прохождения в Парламент, к этому добавляется приказ председателя Парламента, который в то же время является председателем Совета открытого управления, об ужесточении правил прохождения в Парламент, что затруднит заинтересованным сторонам использование механизмов парламентской вовлеченности;

Процесс реализации плана действий совета должен быть активным, включая рабочие группы и индивидуальную деятельность депутатов;

Важно, чтобы инициатива внесения изменений в Регламент, которые повлияют на публикуемую на сайте информацию, со временем стала законом;

Деятельность Совета должна быть ориентирована на более амбициозных активностях и реформах.

