В Тбилиси 26-27 октября пройдет «Форум Шелкового пути»

26-27 октября в Тбилиси пройдет «Форум Шелкового пути», тема которого «Сегодняшняя связность ради завтрашней устойчивости», и в котором примут участие 2000 делегатов из 60 стран мира. Среди высокопоставленных гостей будут премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов, которые выступят на форуме с приветственной речью.

«Грузия, благодаря своему геостратегическому положению, всегда играла важную роль в развитии Шелкового пути», – говорится в приветственном заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, – «В свете текущих геополитических событий историческая роль Грузии как регионального игрока и соединения Востока с Западом стала еще более важной, равно как и обещание нашего правительства превратить нашу страну в региональный центр, который принесет больше процветания нашим гражданам и будет способствовать глобальному экономическому росту».

Согласно тому же заявлению, в первый день форума будут обсуждаться следующие вопросы: растущая роль «Среднего коридора», новая архитектура торговли Восток-Запад; цифровая связь; диверсификация энергетического сектора; устойчивость туризма; диверсифицированные инвестиции для надежного будущего. Во второй день форум предоставит компаниям возможности для налаживания связей и партнерства.

Тбилисский форум Шелкового пути пройдет на фоне значительного обновления китайско-грузинских отношений. В июле этого года КНР и Грузия подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве, которое предусматривает углубление сотрудничества по четырем направлениям, а именно в области политики, экономики и культуры, а также в отношениях между народами.

Согласно совместному заявлению, «Китай поддерживает и подчеркивает важность 4-го Форума Шелкового пути в Тбилиси, тема которого – «Сегодняшняя связность ради завтрашней устойчивости» и который пройдет в Тбилиси 26-27 октября 2023 года».

Тбилисский форум Шелкового пути проводился трижды в 2015, 2017 и 2019 годах.

