Политики оценивают провал импичмента президента в Парламенте

Голосование по вопросу импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили в Парламенте 18 октября провалилось, поскольку не удалось набрать необходимое количество голосов. 86 депутатов поддержали импичмент президента, один проголосовал против. Всего для импичмента необходимо было 100 голосов, но регистрацию прошли только 90 депутатов.

«Civil Georgia» предлагает комментарии политиков на эту тему:

Правящая команда

Каха Каладзе, генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси: «Мы с самого начала знали, что в нашей ситуации невозможно довести до конца упомянутый вопрос – импичмент. Думаю, именно это и было основным мотивом, когда президент нарушила Конституцию. Это произошло ведь не случайно. Она это прекрасно понимала… Она прекрасно знала, что «Национальное движение» не поддержит импичмент. Нельзя приравнивать европейское будущее нашей страны к импичменту президента. Любой человек вам скажет, что это было нарушение Конституции. Черным по белому написано, что президент обязан получить разрешение правительства в связи с выездом за границу. Нарушение этого является преступлением. Проводить параллель с европейским будущим страны очень смешно и не соответствует действительности».

Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»: «Сегодня большинство избранных народом членов Парламента официально подтвердили, что больше не считают Саломе Зурабишвили достойной президентского поста. Соответственно, Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии в течение следующего года… только формально. Она будет президентом не Грузии, а Национального движения… Саломе Зурабишвили объявила войну не Ираклию Кобахидзе и «Грузинской мечте», а Конституции и государственным институтам Грузии. Эту войну она проиграла со счетом 10:0. Разумеется, Саломе Зурабишвили проиграла со счетом 10:0».

Анри Оханашвили, депутат от партии «Грузинская мечта»: ««Грузинская мечта» с самого начала говорила, что у нее нет того количества голосов, которое позволило бы нам завершить процедуру импичмента с целью отстранения президента от должности. Следовательно, наступил правовой результат, она нарушила Конституцию, коалиция Национального движения и (Саломе) Зурабишвили политически разоблачена. Сегодня это подтвердилось».

Оппозиция

Тинатин Бокучава, «Единое национальное движение», депутат: «Процесс в Парламенте Грузии завершился поражением Иванишвили, потому что он не добился главной цели, чтобы состоялся импичмента, хотя и добился того, что нанес большой вред стране, включая процесс европейской интеграции нашей страны. Вы знаете, что решение о статусе кандидата должна принять Еврокомиссия всего через две недели, вы знаете, что Жозеп Боррель, с которым мы встречались лично, в том числе и в этом Парламенте, заявил, что процесс импичмента воспринимается в Брюсселе крайне негативно. и, следовательно, это является препятствием на пути европейской интеграции страны. Об этом сегодня говорила и президент Зурабишвили, и Иванишвили добился этой цели, нанеся вред нашей стране и европейскому выбору нашей страны».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели», депутат: «Грузинская мечта» потерпела поражение. Стало ясно, что они купили Конституционный Суд, они купили экспертов, их окружение, они купили все институты и присвоили их от начала и до конца… Тот, кого не удалось сломать, – это оппозиция, у них нет ста голосов, это факт… Мы сегодня победили вместе с народом. Это положит конец тому фарсу, который имеет место в стране уже два месяца».

Ана Нацвлишвили, «Лело за Грузию», депутат: «Сегодня важно не то, что произойдет процедурно, это политический вопрос… Позиция «Лело» известна с первого дня, мы считаем, что главный гарант мирного и стабильного будущего Грузии – быть окруженной надежными партнерами Евросоюза».

Теона Акубардия, парламентская политическая группа «Группа реформ»: «Прежде всего, в Парламенте было оформлено поражение Ираклия Кобахидзе и «Грузинской мечты»… потому что они не добились результата и не смогли отстранить президента от должности, что является заслугой нашего сопротивления».

Роман Гоциридзе, парламентская группа «Еврооптимисты», депутат: ««Грузинская мечта» была уверена, что импичмент состоится, иначе они бы не начали этот процесс и не оказались бы в такой нелепой ситуации. Фактически они потерпели полный моральный, политический и правовой крах… Так что оппозиция проявила как политическую, так и моральную стойкость и выдержала испытания».

Бека Лилуашвили, «За Грузию», депутат: «Важен тот результат, который наступил. Наступил результат, который подтвердил, что «Грузинская мечта» является лузером. С нашей стороны, что было политической задачей, чтобы не было собрано 100 голосов, и эта задача и цель достигнуты».

Тако Чарквиани, партия «Закон и справедливость»: «Это не тот случай, кому нравится Саломе Зурабишвили, а кому нет, мы выразили уважение институту президента… Сейчас я призываю ее (президента), что то, что она спаслась от импичмента, это заслуга оппозиции, общественности, и она сама также должна уважать институт президента и попытаться выполнить деэскалацию, на что нам указали западные партнеры в 12 пунктах».

