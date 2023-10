«TI Грузия» призывает депутатов не поддерживать импичмент президента

НПО «Международная прозрачность – Грузия» 18 октября опубликовала заявление, согласно которому инициированная «Грузинской мечтой» процедура импичмента президента Саломе Зурабишвили «наносит прямой ущерб важнейшему процессу евроинтеграции Грузии, особенно в условиях, когда страна ждет отчета Еврокомиссии о предоставлении статуса страны-кандидата в члены ЕС».

В организации заявили, что общественности, в том числе европейским партнерам, известно, что визиты Саломе Зурабишвили служили цели европейской интеграции страны. «Процедура импичмента может быть воспринята как попытка саботировать этот процесс, особенно в условиях, когда правящая сила захватила практически все государственные институты и осуществляет над ними полный контроль».

«Международная прозрачность – Грузия» призывает депутатов Парламента «действовать в соответствии с национальными интересами страны и народа, не поддерживать решение об импичменте президента и не ставить под угрозу текущий процесс получения статуса кандидата в ЕС».

12 сентября 80 депутатов подали в Конституционный суд жалобу по поводу импичмента президента Грузии.

Конституционный суд Грузии 16 октября принял решение, согласно которому президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию. Суд установил, что президент нарушила Конституцию страны, посетив Европу без согласия правительства.

