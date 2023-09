Сухуми планирует открыть международный аэропорт в 2025 году

«Министр туризма» оккупированной Абхазии Теймураз Хишба заявил 16 сентября, что Сухумский международный аэропорт откроется в 2025 году. Такое заявление он сделал во время своего выступления на первом международном туристическом форуме в Казахстане «Стратегия устойчивого развития туризма в нестабильном мире».

Руководство оккупированного региона неоднократно заявляло о планах восстановить аэропорт и начать полеты. До этого в Сухуми заявляли, что аэропорт должен был начать выполнять первые рейсы в январе 2024 года. 26 июля «парламент» оккупированной Абхазии одобрил соглашение между Москвой и Сухуми о реализации инвестиционного проекта по восстановлению работы сухумского аэропорта. В сентябре «Министерство экономики» Абхазии объявило, что начинает принимать заявки от российских инвесторов на реконструкцию аэропорта. За соглашением последовали разногласия в Абхазии, поскольку стало ясно, что финансирующий проект российский инвестор будет пользоваться беспрецедентными привилегиями.

По сообщению абхазских СМИ, в рамках форума «заместитель министра туризма» оккупированного региона Дмитрий Зантария провел рабочую встречу с главой управления туризма Мангустауской области Казахстана Мауленом Габдулкалиевым, «чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество».

«Civil Georgia» обратился для комментария в МИД Грузии. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

Сухумский аэропорт, который носит имя Владислава Ардзинбы, первого де-факто президента Абхазии, расположен в 18 километрах от города. Он был построен в 1960-х годах и в течение сезона перевозил до 5 000 пассажиров в день, пока не закрылся в 1993 году.

