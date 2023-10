Специальная следственная служба с момента создания обличила в преступлениях 139 лиц

Специальная следственная служба, которая начала функционировать с расширенными полномочиями с 1 марта 2022 года, заявила, что с момента ее создания она обличила 139 человек и начала против них уголовное преследование.

Из 139 лиц, обличенных Специальной следственной службой, 62 являются сотрудниками правоохранительных органов, которые были привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащее обращение и насилие. 65 лиц были уличены в преступлениях, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни и прав и свобод человека, а также 12 человек в преступлениях, совершенных против журналистов.

Помимо фактов насилия, пыток и жестокого обращения со стороны публичных служащих, Специальная следственная служба расследует и другие преступления против частной жизни граждан, незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов, а также против прав и свобод человека.

Предшественница службы – Служба государственного инспектора была создана в 2019 году в рамках Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС. Однако 1 марта 2022 года, несмотря на критику со стороны оппозиции, гражданского общества, международных партнеров и тогдашнего народного защитника, «Грузинская мечта» упразднила Службу государственного инспектора и создала вместо нее два новых ведомства – Специальную следственную службу и Службу по защите персональных данных.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)