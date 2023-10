Еще один уволенный сотрудник выиграл суд против Национального музея

Еще одна уволенная сотрудница Национального музея Нино Мачарашвили выиграла судебный спор против Национального музея в Тбилисском городском суде.

Руководитель юридической компании «Justice League», защищающей интересы Мачарашвили в суде, Дито Хвичия заявил, что большая часть иска Мачарашвили была удовлетворена, приказ об увольнении, изданный в январе 2022 года, был признан незаконным, а Национальному музею Грузии поручено выплатить как компенсацию, так и зарплату за пропущенное рабочее время «до исполнения решения».

Комментируя решение суда, Профсоюз науки, образования и культуры заявил, что министр культуры Теа Цулукиани и «зондерские менеджеры оккупированного ею музея» проиграли уже двенадцатый процесс против уволенных из Национального музея Грузии сотрудников. «Правда всегда побеждает», — заявил профсоюз.

По информации Радио «Свобода», в 2022 году около ста сотрудников Национального музея были уволены, и большинство из них начали судебные споры с музеем.

Национальный музей может обжаловать решение суда.

Тею Цулукиани после ее назначения на пост министра культуры активно обвиняют в «преследовании» свободного мнения в подведомственных ей учреждениях и увольнении сотрудников по «политическим мотивам».

Подобные обвинения звучали и во время ее пребывания на посту министра юстиции. Например, по данным неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» за февраль 2022 года, бюджет лишился 332 172 лари из-за «незаконного увольнения» сотрудников из системы во время пребывания Теи Цулукиани на посту министра юстиции.

