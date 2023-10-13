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Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

За январь-сентябрь внешняя торговля Грузии выросла на 16,6%

Civil.ge Send an email 13/10/2023 - 13:32
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Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 сентября, в январе-сентябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без незадекларированной торговли) увеличился на 16,6% и достиг 15 919,5 млн долларов США.

По данным Службы статистики, экспорт из Грузии увеличился на 12,7% и составил 4 607,2 млн долларов США. При этом импорт увеличился на 18,3% и достиг 11 312,3 млн долларов США. За январь-сентябрь 2023 года отрицательное торговое сальдо составило 6 705,1 млн долларов США, что составляет 42,1% внешнеторгового оборота.

Подробные данные по внешней торговле Служба статистики Грузии опубликует 19 октября.

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Civil.ge Send an email 13/10/2023 - 13:32
1 1 minute read

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